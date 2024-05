Pokémon a foiré une mise à jour majeure dans Écarlate et Violet

The Pokémon Company

Si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon, vous connaissez probablement le choix difficile au début : choisir l’un des trois Pokémon de départ pour vous accompagner dans votre aventure. Les fans font ce choix depuis des décennies, mais quelque chose a radicalement changé dans Pokémon Écarlate et Violet.

Les joueurs, ainsi que certains matériaux officiels, appelaient auparavant ces Pokémon spéciaux des « Pokémon de départ », un terme devenu commun pour des créatures comme Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Bien qu’ils ne puissent pas être capturés dans la nature, vous pouvez choisir l’un des trois pour vous accompagner dans votre aventure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, dès la première bande-annonce du DLC Le Masque Turquoise pour Pokémon Écarlate et Violet, les matériaux officiels de Pokémon ont commencé à utiliser le terme « Partenaire Pokémon initial », et les fans vétérans ne sont pas du tout satisfaits de ce changement.

En discutant du changement, un joueur Pokémon a posté sur Reddit, disant : « Pokémon a vraiment fait une grosse erreur. » L’image attachée est un mème comparant la manière dont Pokémon a accepté le terme de fans « Shiny » pour les Pokémon, mais pas celui de Pokémon de départ.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela a été un ajustement perturbant pour beaucoup, comme le souligne un commentaire : « J’aurais juré que le terme Pokémon de départ avait été utilisé par Nintendo dans le passé. »

Un autre commentaire a répondu : « Le Professeur Sorbier les appelle ‘Pokémon de départ’ en parlant à Aurore dans l’anime Diamant et Perle. »

En creusant davantage, un autre commentaire appuie l’argument en expliquant que « le livret d’instructions de Colosseum fait référence à Mentali et Noctali comme ‘Pokémon de départ’. »

D’autres fans ont également commenté leur refus d’adopter le nouveau terme, l’un disant : « Je vais continuer à les appeler Pokémon de départ. » Avec le terme déjà largement adopté au sein de la communauté, il semble que beaucoup partagent ce sentiment, tandis qu’un autre commentaire argumente : « Partenaire Pokémon initial est trop vague. »

L’article continue après la publicité

En rapport: Le monde ouvert de Pokémon Écarlate et Violet divise déjà les joueurs

L’article continue après la publicité

Pour rendre la situation encore plus confuse, en 2019, un associé des réseaux sociaux chez The Pokémon Company a même partagé que les pages officielles des réseaux sociaux de Pokémon avaient été autorisées à utiliser le terme « de départ », à condition qu’elles suivent certaines restrictions et directives de formatage.

La polémique autour de cette convention de nommage continuera probablement, mais au moins les fans de Pokémon peuvent se réjouir de revoir certains de leurs Pokémon de départ préférés (ou Pokémon partenaire initial) avec la fenêtre de sortie de Légendes Pokémon Z-A qui approche lentement.

L’article continue après la publicité