Les joueurs de Pokémon Go élisent les Pokémon les plus “gênants”

Bien que certains designs de Pokémon soient adorables ou impressionnants, d’autres peuvent être un peu dérangeants. Les joueurs de Pokémon Go se sont récemment exprimés sur les réseaux sociaux pour critiquer les Pokémon qu’ils détestent de manière « irraisonnée ».

Quel est votre Pokémon préféré ? Certains Pokémon ont des concepts incroyables derrière eux, mais d’autres peuvent être un peu inquiétants. Les joueurs de Pokémon Go ont vivement critiqué les pires designs de Pokémon sur r/pokemongo récemment, lançant un débat.

Dans ce post Reddit, un joueur de Pokémon Go a sévèrement critiqué son Pokémon qu’il préfère le moins, utilisant Excelangue comme exemple et le qualifiant de « morceau de chewing-gum mâché et visqueux ». Il a ensuite demandé aux autres joueurs de partager quels Pokémon ils détestaient de manière « irraisonnée » dans les réponses.

Les autres joueurs de Pokémon Go dans les commentaires ne se sont pas fait prier. Parmi toutes les réponses, les Pokémon les plus critiqués incluaient la lignée de Clamiral, M. Mime et Munna.

Électrode a également été mentionné, un lecteur notant, « Électrode a l’air de quelqu’un qui me harcèlerait… ce sourire suffisant et ce sourcil narquois… ».

Une personne a commenté : « celui avec la morve littérale qui sort de son nez, qu’il aspire et expire. Polagriffe bébé, peu importe comment il s’appelle. » Un autre a répondu à cela, suggérant qu’ils pourraient vouloir dire Polarhume, et le commentateur a confirmé « c’est ce petit vaurien ! »

Un autre a mentionné (de manière controversée) Pikachu, mentionnant combien il était ennuyeux de toujours voir des variantes sans fin de la petite créature électrique. Ils se sont plaints, « On a compris, c’est la mascotte. C’est le cas depuis 10 générations maintenant, s’il vous plaît, choisissez une nouvelle mascotte », et d’autres fans semblent enclins à être d’accord.

Avec le nombre énorme de Pokémon qui existent, on peut dire que chaque Pokémon est le préféré de quelqu’un – mais que chaque Pokémon est aussi le moins aimé de quelqu’un. Ce sera intéressant de voir ce que la communauté pense de tout nouveau design ou de nouvelles Méga-Évolutions que nous obtiendrons l’année prochaine avec la sortie de Légendes Pokémon : Z-A.