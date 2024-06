Les fans sont convaincus que ce Pokémon serait plus terrifiant avec un simple changement

The Pokémon Company

Un Pokémon de la Génération 4 issu de Pokémon Diamant et Perle a subi un changement frappant grâce à un fanart et certains joueurs saluent cela comme une amélioration radicale, mais d’autres peuvent ne pas être d’accord.

L’une des raisons pour lesquelles les designs des Pokémon sont si incroyables est qu’ils peuvent prendre des éléments grotesques de la nature ou des objets ménagers ennuyeux et les transformer en créatures attachantes. C’est ainsi que le champignon terrifiant Cordyceps est devenu le sympathique Parasect, et que le virevoltant flottant est devenue Vivaglace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a un aspect que presque tous les Pokémon partagent et qui ajoute à leur attrait : ils ont des yeux. Il y a bien sûr quelques exceptions, comme Stari et Staross, mais la grande majorité des Pokémon ont des traits faciaux qui les rendent amicaux aux yeux des humains.

Cependant, certains Pokémon pourraient être améliorés en supprimant leurs yeux. Cela a été prouvé par un utilisateur du subreddit Pokémon nommé IsaacTheAverage, qui a partagé son design de Vortente, le Pokémon de type Plante de la Génération 4, sans ses yeux, lui donnant une allure plus monstrueuse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Étonnamment, de nombreux utilisateurs dans le fil de discussion ont trouvé ce changement comme une amélioration. “Je dois être d’accord. Cela lui donne un aspect plus proche des plantes,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté, “Cela lui donne aussi cet air de frange couvrant les yeux qui, je pense, ajoute plus de charme.”

“Ça le rend plus terrifiant honnêtement. Ça me rappelle la plante de La Petite Boutique des horreurs. C’est unique cependant,” a écrit un autre utilisateur, tandis qu’un autre a commenté, “C’est vraiment bien. Ça me rappelle les mâchoires de Plantes contre zombies.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout le monde n’était pas d’accord avec ce changement. Un utilisateur dans le fil a dit, “Je dois être en désaccord ici, peut-être s’il avait des yeux différents, plutôt que ceux en forme de boules de billard, mais sans les yeux, il ressemble carrément à un monstre de film d’horreur,” tandis qu’un autre a écrit, “Non ! Alors il ne peut pas voir combien je l’aime !”

Bien que les fans de Pokémon Diamant et Perle aient pu passer à côté de Vortente s’ils ne l’ont pas rencontré dans leur propre partie, il avait une grande présence dans l’anime, étant l’un des Pokémon de type Plante extrêmement amicaux de James de la Team Rocket. Le redesign sans yeux pourrait l’avoir rendu un peu trop effrayant pour les enfants, surtout lorsqu’il mord la tête de James.

L’article continue après la publicité