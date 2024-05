Cet “arbre de vie” époustouflant dévoile les liens entre tous les Pokémon

The Pokémon Company

Avec plus de mille Pokémon existants, il peut être difficile de suivre toutes les créatures à travers les générations. Il y a tellement de monstres de poche dans la franchise de nos jours que les voir tous sur une seule page peut être accablant.

Essayer d’appliquer la logique du monde réel à la série peut souvent être très amusant. De nombreux fans de la communauté aiment créer des fan arts de Pokémon réalistes ou les catégoriser comme s’ils étaient de vrais animaux étudiés.

Un joueur de Pokémon a dévoilé un magnifique diagramme d’“Arbre de Vie” dans un post sur Reddit, essayant d’afficher chaque créature et comment elles sont toutes liées entre elles. Le graphique résultant a été très bien accueilli par les autres fans de Pokémon, déclenchant un débat sur l’origine des Pokémon et ce qu’est vraiment Bulbizarre.

De nombreux spectateurs ont été émerveillés par le “Pokémon Tree of Life 5”, louant le créateur original pour son talent. Une personne a commenté, “Wow. C’est une œuvre absolument incroyable,” et d’autres ont ressenti la même chose. Un autre a ajouté, “Tu as volé mes mots…”

D’autres fans de Pokémon ont proposé leurs propres suggestions pour améliorer le diagramme, beaucoup soulignant que Bulbizarre est censé être une grenouille et que le trio légendaire des Lacs devrait être plus étroitement lié à Arceus.

L’observation la plus marquante a été un commentaire sur Couafarel, le Pokémon Caniche. Un fan de Pokémon a observé solennellement qu’il était “bon de savoir que scientifiquement, Couafarel est le Pokémon le plus éloigné de dieu.” Il est incroyablement loin d’Arceus sur le diagramme, rivalisant avec Archéodong pour le titre de “plus éloigné de dieu.”

Des théories de fans intéressantes ont également émergé dans la conversation. Un fan a noté, “Je suis amené à croire que les Leveinard sont tous des oiseaux. Ils produisent des œufs, et ces touffes sur leur tête sont probablement des plumes.” Puis, le fan a comparé la ligne d’évolution aux autruches et aux émeus.

Avec Légendes Pokémon Z-A à l’horizon, il sera fascinant de voir comment le monde des Pokémon se forme et évolue avec les nouvelles additions au Pokédex, et si nous obtiendrons un nouvel “Arbre de Vie” pour le prochain jeu. Il y a un potentiel pour quelques nouvelles additions dans le jeu, surtout avec le retour des Méga-Évolutions.

