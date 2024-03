Les joueurs de Pokémon Go outrés par les récompenses « dérisoires » de fin de jeu

Atteindre le niveau maximum dans un jeu devrait être une expérience amusante et gratifiante – mais selon certains fans de Pokémon, cela ne vaut pas l’effort quand il s’agit de Pokémon Go.

Monter au niveau maximum dans Pokémon Go n’est pas une mince affaire. Cela demande une quantité sérieuse de dévouement avec la quantité de PX requise et le temps de jeu quotidien, et cela peut souvent sembler inatteignable en tant que joueur occasionnel. Atteindre le niveau 50 devrait, en théorie, être gratifiant et valoir l’effort.

Un joueur de Pokémon Go s’est récemment exprimé sur r/pokemongo pour partager avec enthousiasme qu’il avait atteint le niveau 50, et d’autres joueurs de Pokémon ont saisi cette opportunité pour critiquer les récompenses que le jeu offre pour avoir maximisé son personnage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Pokémon Go frustrés par les récompenses « inutiles » au niveau 50

Le joueur de Pokémon Go, Connor_M95, a posté qu’il avait atteint le niveau maximum sur Reddit, partageant une capture d’écran de l’écran de montée de niveau avec toutes les récompenses et la légende « Quelle sensation ! » Il a noté qu’il jouait depuis le premier jour et qu’il était excité de rejoindre le « club des 50 ».

De nombreux autres joueurs de Pokémon dans les réponses ont félicité l’OP d’avoir atteint le niveau 50, avec une personne disant : « Félicitations mec, ça doit être incroyable…… Je joue depuis octobre de l’année dernière et je suis au niveau 35, j’espère atteindre le niveau 50 bientôt » et un autre commentant : « Énormes félicitations ! »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’ambiance a rapidement changé dans les réponses, cependant, avec une grande partie des lecteurs remarquant les récompenses données pour avoir atteint le niveau 50. Un joueur de Pokémon Go a souligné « Suis-je le seul à trouver que les récompenses sont décevantes pour le niveau final ? »

Un autre a commenté que 5 œufs, quelques vestes, Poké Balls et quelques bonbons semblaient insignifiants après avoir atteint le niveau 50, en disant : « Allez, après tout l’argent qu’il a dû falloir pour atteindre le niveau 50 donnez-nous quelque chose de plus qu’une robuste boîte d’événement pour finir le jeu. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certaines des récompenses sont sans doute meilleures que d’autres, mais celle qui a été particulièrement critiquée par les joueurs était l’Œuf Chance. Si vous ne le savez pas, les Œufs Chance doublent la quantité de PX que vous gagnez pendant une durée spécifique – ce qui n’est pas vraiment génial si vous êtes au niveau maximum.

Un joueur frustré a souligné que, « Les œufs chance sont aussi drôles parce que bien que des niveaux au-dessus de 50 puissent être une chose un jour, pour le moment c’est une chose inutile à recevoir à ce niveau » et d’autres se sont sentis enclins à être d’accord.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est compréhensible que les joueurs puissent se sentir frustrés après avoir investi tant de temps et d’effort pour atteindre le niveau 50. Quelque chose de plus excitant comme des rencontres rares ou des événements, ou même un objet utile comme un incubateur d’œuf supplémentaire pourrait rendre cela plus valable aux yeux de la communauté.