Légendes Pokémon Z-A : Les Méga-Évolutions que les fans veulent voir

Avec Légendes Pokémon Z-A prêt à ramener la mécanique de Méga-Évolution préférée des fans, voici 10 Pokémon que nous aimerions voir recevoir le traitement Méga cette fois-ci.

L’annonce de Légendes Pokémon Z-A a choqué les fans de la franchise, beaucoup s’attendant à ce que le prochain jeu soit situé à Johto ou à Unova. Ce deuxième jeu Légendes emmènera les joueurs de retour à Illumis dans la région de Kalos et présentera le retour bienvenu d’une fonctionnalité longtemps absente : la Méga-Évolution.

Teasée à la fin de la bande-annonce de révélation, Légendes Pokémon Z-A est prêt à présenter les Méga-Évolutions sous une certaine forme, bien que aucun détail n’ait encore été révélé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que nous ne soyons pas sûrs si le jeu à venir introduira de nouvelles Méga-Évolutions ou s’en tiendra aux 46 existantes, il y a beaucoup de Pokémon qui méritent ce traitement. Voici 10 espèces de Pokémon que nous aimerions voir obtenir des Méga dans Légendes Pokémon Z-A.

10. Brutalibré

THE POKEMON COMPANY

Il est important de se rappeler que les Méga-Évolutions existantes proviennent principalement des générations 1 à 4. X et Y se sont concentrés sur la nostalgie de la Gen 1, et Rubis Oméga et Saphir Alpha ont fourni plus de représentation de la Gen 3. En fait, le seul Pokémon de la Gen 6 à obtenir une Méga est le Mythique Diancie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Légendes Pokémon Z-A est une chance de donner aux ‘mons de Kalos le traitement Méga, et Brutalibré est un candidat de choix. En plus d’un oiseau luchador étant juste un concept cool, Brutalibré est le seul Pokémon qui peut apprendre Presse Aérienne. C’est le seul mouvement de type double de la série, un concept qui semblait expérimental à l’époque mais n’a pas été développé depuis.

Même si la franchise ne prévoit pas de poursuivre les mouvements de type double à l’avenir, une Méga Brutalibré serait une chance de faire du Pokémon Lutteur plus qu’un simple gadget abandonné.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

9. Palarticho

Même si nous obtenons de nouvelles Méga, il y a de fortes chances que la génération la plus récente soit laissée de côté. Cela dit, si un Pokémon de la Gen 9 devait obtenir une Méga, cela devrait être Palarticho.

Le seul rongeur de type Électrique de la série à évoluer, à part Pikachu lui-même, la lignée de Palarticho a été critiquée pour être « anticlimatique », avec beaucoup de fans se lamentant que tout ce qu’il fait est de devenir un peu plus grand et de se tenir debout. Une Méga Palarticho donnerait à la dernière évolution plus de sa propre identité, ce qui, espérons-le, gagnerait plus de fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

8. Ohmassacre

The Pokémon Company

Ohmassacre et ses pré-évolutions partagent la distinction unique d’être les seuls Pokémon sans faiblesses en Gen 9. Cela est dû à leur typage Électrique mélangé à la capacité Lévitation, qui les rend immunisés contre les mouvements de type Sol.

Malgré cet honneur, Ohmassacre est largement négligé. Une Méga-Évolution donnerait à ce Pokémon le coup de pouce dont il a besoin. Ce serait aussi une chance pour les développeurs de se créativer avec une nouvelle capacité qui ne supprime pas la revendication de la gloire d’Ohmassacre mais ajoute quelque chose d’autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

7. Luxray

Pokémon Company

Les fans de Pokémon ont été incroyablement déçus lorsque la Gen 7 a abandonné la Méga-Évolution sans donner à Luxray une nouvelle forme qui semblait évidente. La lignée de Lixy est restée populaire, les fans adorant l’évolution du mignon petit chaton en un lynx ou un lion intimidant.

Beaucoup espéraient également que Méga Luxray serait de type Électrique/Ténèbres inutilisé à l’époque. Bien que cette combinaison de types existe maintenant grâce à Morpeko, cela ne rend pas la perspective d’un Méga-Luxray moins excitante.

6. Nostenfer

Game Freak Trouver Nostenfer dans un Raid peut demander beaucoup de temps et pas mal de chance.

La lignée de Nosferapti est tristement célèbre, en particulier parmi les fans plus âgés, pour envahir les joueurs à peu près chaque fois qu’ils entrent dans une grotte. Bien que cela ait changé ces dernières années – Nosferapti n’est même pas disponible dans Écarlate et Violet – il est clair que la lignée évolutive pourrait utiliser un peu d’amour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En dehors de la Gen 2 lui donnant une évolution finale en Nostenfer, la famille de Nosferapti est l’une des quelques lignées de la Gen 1 qui n’a pas reçu une nouvelle forme dans les générations ultérieures. Tandis que d’autres ont reçu des Méga, des variantes régionales, des formes Gigamax ou des Pokémon Paradoxe liés, Nostenfer a été négligé trop longtemps.

5. Draïeul

Game Freak

Lorsque Draïeul a été annoncé pour Pokémon Soleil et Lune, de nombreux fans espéraient que ce serait une évolution de Insolourdo. Bien sûr, cela s’est avéré ne pas être le cas, et Insolourdo a finalement obtenu une évolution lorsque Farfurex a été introduit dans Écarlate et Violet. Pourtant, Draïeul pourrait utiliser un peu plus d’amour, surtout puisqu’il a rarement été disponible dans les jeux principaux depuis l’ère d’Alola.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à ce que pourrait être un Méga-Draïeul, le transformer de type Normal/Dragon en type Feu/Dragon serait une manière cool de faire référence à son entrée de Pokédex la plus mémorable. Selon Ultra-Soleil, « Si un enfant avec qui il s’est lié d’amitié est intimidé, Draïeul trouvera la maison du tyran et la brûlera jusqu’au sol. » C’est un détail assez sombre, mais cela pourrait être une grande inspiration pour Méga Draïeul.

4. Némélios

Niantic

Némélios a joué un rôle important dans les jeux Kalos originaux, servant de Pokémon signature au Boss de la Team Flare, Lysandre – les cheveux du méchant ressemblent même à la crinière d’un Némélios mâle. Bien que nous ne sachions pas si la Team Flare reviendra sous une forme ou une autre, donner à son principal méchant (ou même à un parent de Lysandre) un Méga-Némélios dans Légendes Pokémon Z-A serait un excellent clin d’œil à X et Y.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, cela serait également une occasion d’améliorer le Pokémon Royal. Curieusement, la capacité cachée de Némélios est Impudence, qui augmente son Attaque après avoir mis K.O. un Pokémon – ce qui serait génial si Némélios n’était pas un Attaquant Spécial. Avec une augmentation de statistiques et une capacité qui tire parti de ses forces, Méga -émélios serait une force avec laquelle il faut compter et un Pokémon digne de son design royal.

3. Dracolosse

The Pokémon Company

Dracolosse fait partie de la série depuis le tout début, mais comme la lignée de Nosferapti, le pseudo-légendaire original est l’un de ces Pokémon de la Gen 1 qui n’a pas reçu de Méga ou de variante. En fait, c’est le seul pseudo-légendaire des 6 premières générations sans aucune sorte de mise à jour ; Tyranocif, Métalosse, Drattak et Carchacrok ont des Méga, Trioxhydre a un relatif Paradoxe en Jugguleos, et Muplodocus a une variante de Hisui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un nouveau Dracolosse est donc depuis longtemps attendu. Certes, la convention de nommage de la Méga-Gemme présente un défi pour la localisation anglaise (j’espère personnellement qu’ils opteront pour « Dracolossite »), mais cela ne devrait pas empêcher Légendes Pokémon Z-A de donner au Pokémon Dragon original la mise à niveau qu’il mérite.

2. Azumarill

The Pokemon Compagny

Azumarill est un cas rare d’un Pokémon plus ancien connaissant un regain de popularité dans une génération ultérieure. Bien qu’il ait souvent été négligé, le Pokémon Lapin Aqua a repris du poil de la bête, grâce aux Raids Tera de Écarlate et Violet. Dès le début, les fans ont réalisé qu’Azumarill excellait dans ce format, en particulier contre les ennemis précoces à 7 étoiles comme Dracaufeu et Pyrobut. Même maintenant, de nombreux dresseurs comptent sur Azumarill pour solo les raids.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec cet élan derrière lui, Légendes Pokémon Z-A devrait redoubler et donner à Azumarill une Méga-Évolution. Ce serait une excellente façon de célébrer un Pokémon qui existe depuis près de 25 ans et de reconnaître son retour remarquable.

Azumarill était également l’un des Pokémon préexistants qui a acquis le type Fée, donc lui donner une Méga pourrait servir de clin d’œil à une autre contribution importante de la Gen 6.

1. Libégon

The Pokémon Company

Enfin, mais non des moindres, Libégon. Lorsque Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha ont été annoncés, les fans espéraient que le retour dans la région de Hoenn ajouterait un Méga-Libégon. Mais alors qu’une Méga était prévue pour X et Y, selon l’artiste légendaire des Pokémon Ken Sugimori, elle a été abandonnée à cause du blocage de l’artiste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Légendes Pokémon Z-A est une chance de finalement donner à Libégon sa Méga-Évolution tant attendue. Savoir qu’elle était considérée lors de la Gen 6 rendait son absence amère-douce ; après tout, si Pokémon avait sorti un mauvais design de Méga-Libégon, les fans auraient été furieux.

Cependant, le négliger une deuxième fois serait une énorme erreur. Vraiment, si juste un ‘mon devait obtenir une nouvelle Méga-Évolution dans Légendes Pokémon Z-A, cela devrait être Libégon, d’où sa place au sommet de cette liste.