Le joueur Pokémon Go le plus chanceux et malchanceux à la fois se dévoile

Un dresseur de Pokémon Go a eu une chance horrible avec la version Galar d’Artikodin, l’oiseau légendaire s’étant enfui à plusieurs reprises en l’espace de 10 minutes.

Les joueurs de Pokémon Go ont eu des résultats mitigés avec les rencontres avec les Oiseaux Légendaires de Galar. Beaucoup ont échoué, tandis que d’autres ont pu obtenir des résultats impressionnants et plus d’un avec l’aide de l’Encens d’aventure quotidienne.

Un dresseur Go a récemment eu l’opportunité de rencontrer trois fois la version Galar d’Artikodin en très peu de temps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, cela ne s’est pas bien terminé pour l’individu.

Artikodin esquive continuellement ce dresseur Pokémon Go

Dans une publication du subreddit Pokémon Go, un dresseur nommé Miksuinen a posté une image de son journal de rencontres récentes. Malheureusement pour le dresseur, la chance ou la RNG de capture ne semblait pas être de son côté.

Selon ses dires, le dresseur a rencontré Artikodin de Galar trois fois en seulement 10 minutes. Cependant, le Pokémon s’est enfui à chaque fois.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Dans les commentaires, les autres dresseurs de Pokémon Go ont envoyé leurs condoléances à l’auteur du post.

Un individu a commenté : “Félicitations pour être simultanément le joueur le plus chanceux et le plus malchanceux du jeu.” Un autre a ajouté, “Ayo, quoi ?? Comment est-ce même possible ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres, en revanche, ont partagé leur déception de ne pas rencontrer l’un des Oiseaux. “La blague, c’est que quelqu’un a vu plus d’oiseaux en 10 minutes que moi dans toute ma vie.”

Pour ceux qui ne le savent pas, les Oiseaux Légendaires de Galar dans Pokémon Go rencontrés à l’état sauvage ont des taux de capture très faibles. De plus, ces Oiseaux sont très difficiles à trouver et les apparitions doivent généralement être déclenchées avec un Encens d’aventure quotidienne.

Bien que ce dresseur n’ait pas eu de chance avec les Oiseaux, d’autres dresseurs ont connu l’exact opposé. Récemment, un dresseur de Pokémon Go a enchaîné plusieurs rencontres shiny réussies en seulement trois minutes.

L’article continue après la publicité