Un fan de Pokémon Go obtient une revanche inespérée contre un Légendaire ultra-rare

Le trio légendaire de Galar composé d’Artikodin, de Sulfura et d’Électhor est parmi les monstres les plus difficiles à capturer dans Pokémon Go, c’est pourquoi un dresseur a été stupéfait après avoir obtenu une revanche avec Artikodin.

Dans un post sur le subreddit Pokémon Go, un utilisateur nommé ‘Puzzleheaded-Dish157’ a partagé une capture d’écran avec la légende « Il a dit ‘Finalement, je suis de retour.’ »

La capture d’écran montrait une rencontre avec un Artikodin de Galar avec 147 PC qui s’est enfui à 10h27. Cependant, moins de 10 minutes plus tard, un autre Artikodin de Galar est apparu, cette fois avec 2494 PC.

Heureusement, ce dresseur chanceux a pu attraper Artikodin de Galar la deuxième fois, gagnant ainsi un Pokémon avec un PC beaucoup plus élevé.

L’auteur du post a expliqué : « Sulfura est le seul oiseau de Galar qu’il me reste à capturer maintenant ! J’ai aussi dit que si je le capturais, il serait nommé Shawn Mendes, et juste après avoir dit cela, c’était une capture critique. »

Les joueurs de Pokémon Go savent à quel point les oiseaux de Galar peuvent être rares. Pour ceux qui ne le savent pas, ces rares légendaires ne peuvent être rencontrés qu’à travers l’Encens d’aventure quotidienne.

Dans la rare éventualité où ils apparaissent, les capturer avant qu’ils ne s’enfuient est extrêmement difficile. Cela a conduit de nombreux fans à utiliser leurs Master Balls sur les oiseaux de Galar lors des rares occasions où ces oiseaux se montrent.

Les fans dans les commentaires ont félicité le dresseur pour sa revanche réussie. « Félicitations ! Bonne chance pour ton dernier oiseau. Maintenant que tu as [Artikodin], rien ne t’empêche de capturer Sulfura », a déclaré un joueur.

D’autres ont plaisanté en disant que l’Artikodin de Galar était simplement parti pour devenir plus fort en vue de la deuxième tentative. « Ce changement de PC dit ‘Attends, laisse-moi aller m’entraîner à l’Arène locale avant de te laisser me capturer,’ » a dit un fan.

Avec seulement un oiseau restant, peut-être que ce dresseur aura autant de chance avec Sulfura de Galar.