Un glitch terrifiant de Pokémon Go fait Méga-Évoluer les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go subissent accidentellement leurs propres transformations Dynamax grâce à un nouveau problème technique qui rend les avatars gigantesques.

Pokémon Go a une longue histoire de bugs visuels, qui n’ont fait qu’empirer ces derniers temps, en partie à cause des changements très impopulaires apportés aux avatars des joueurs. Cette refonte a causé toutes sortes de problèmes de clipping, avec des vêtements et des coiffures ne se positionnant pas correctement.

Le bug le plus récent de Pokémon Go serait passé inaperçu dans L’Attaque des Titans. Comme l’a rapporté un utilisateur sur le subreddit Pokémon Go, son avatar de personnage a subi une Méga-Évolution imprévue, car il a explosé en taille et a dominé le paysage.

Une personne a demandé : « Question sérieuse : pouviez-vous BOUGER DU TOUT et à quoi cela ressemblait-il si c’était le cas ? J’adorerais voir quelque chose comme ça, mais j’aurais de la chance d’avoir un personnage d’ombre ! »

L’auteur a ensuite répondu : « Non. Je pouvais tourner manuellement mais je ne pouvais rien cliquer et mon avatar était figé sur place. Ça aurait été hilarant s’il avait bougé. »

Naturellement, les fans n’ont pas pu s’empêcher de laisser libre cours à leur imagination. « Ces Pokémon là-bas voient des choses qui hanteront leurs générations à venir », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit l’une des nombreuses variations de « Écrasez-moi, ma reine. »

Bien que certains commentaires aient fait référence à l’ajout supposé des mécaniques Dynamax et Gigantamax à Pokémon Go, ce bug n’a probablement aucun lien. Il y a de fortes chances que ce ne soit qu’un autre des nombreux problèmes visuels du jeu qui apparaissent de temps en temps.

D’un côté, les bugs comme celui-ci sont frustrants, mais de l’autre, au moins vous ne pouvez pas voir à quel point les avatars sont mauvais maintenant. Si ce ne sont que des pantalons et des chaussures, alors la base de fans ne peut pas se plaindre du manque de hanches ou des visages sans vie de leurs personnages.

