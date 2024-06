Un glitch incroyable de Pokémon Go vous sera plus utile que jamais

Ce “bug génial” dans Pokémon Go aide les joueurs à compléter toute l’Étude ponctuelle de la Ligue Super en un seul combat.

Lorsqu’il s’agit de bugs et de glitchs dans Pokémon Go, la communauté de joueurs ne manque jamais de signaler au développeur Niantic les problèmes qui affectent le jeu. Des bugs aux glitchs majeurs, les développeurs sont constamment informés des problèmes à résoudre.

Cependant, le bug le plus récent discuté et mis en avant dans la communauté Pokémon Go profite en réalité aux joueurs et a donc été qualifié de “sauvage” et “génial”.

Dans le cadre de la nouvelle Saison des Cieux Partagés, Pokémon Go a introduit une toute nouvelle méta pour la Ligue Super de Combat Go. Les dresseurs y présentent leurs Pokémon les plus puissants pour s’affronter et espérer remporter des victoires et, par conséquent, des récompenses spéciales.

Dans un nouveau fil de discussion sur Reddit, l’utilisateur Poison_Nectar a révélé comment ce qu’il pensait initialement être un simple lag frustrant dans le jeu lui a permis de recevoir d’importantes récompenses pour avoir complété une Étude ponctuelle après un seul combat.

“J’ai joué à un jeu qui s’est avéré très laggy à mi-chemin et j’ai gagné, et soudain, j’ai reçu une série de 6 complétions de recherche pour les niveaux 50, 60, 70, 80, 90 et 100 de l’Étude ponctuelle de la Ligue de Combat Go, ainsi qu’une autre montrant que j’avais terminé les 30 combats de la Ligue Super pour les exigences du niveau 44.”

L’auteur original a mis en ligne une image des récompenses qu’il a reçues comme preuve du glitch, avec d’autres dresseurs partageant leurs propres expériences de ce bug. Bien qu’il soit présent dans le jeu depuis un certain temps, ses effets sont devenus encore plus utiles dans le cadre de la méta de la Ligue Super.

“C’est un bug connu et j’aimerais tellement savoir comment le reproduire parce que je veux vraiment que ça m’arrive aussi haha”, a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre a ajouté : “Oui, mon téléphone a buggué et soudain, il a complété toutes les étapes de la Ligue Super, un peu comme ce qui t’est arrivé.”

Bien que ce bug semble être l’un de ceux que Niantic corrigera bientôt, sa présence de longue date dans le jeu indique qu’il pourrait rester, au moins pour l’instant.