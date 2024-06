Un glitch de Pokémon Go évoque étrangement L’Attaque des Titans

The Pokémon Company

Un bug de Pokémon Go a introduit une version plutôt inquiétante de L’Attaque des Titans dans le célèbre jeu mobile de Niantic, et les fans n’en ont jamais assez.

Pokémon Go est rempli de bugs et de glitchs assez impressionnants pendant que vous essayez de tous les attraper ou de participer à des Raids. Certains peuvent être perturbateurs, d’autres peuvent vous priver du Pokémon que vous avez passé des heures à chercher, et quelques-uns sont tout simplement terrifiants.

L’un de ces glitchs terrifiants a laissé un joueur de Pokémon Go sur Reddit assez préoccupé, car un simple crash a provoqué l’apparition d’une ombre confuse qui semble sortie tout droit de L’Attaque des Titans.

Partagé sur le Reddit de Pokémon Go, le joueur demande à la communauté “Devrais-je être inquiet ?” après avoir révélé ce qui semble être un avatar géant sans chaussures planant au-dessus du joueur et d’un pauvre Nénupiot.

Naturellement, de nombreux fans ont rapidement plaisanté en disant qu’il ne s’agissait pas d’un bug, mais plutôt d’un “crossover Attaque des Titans” qui s’est faufilé dans Pokémon Go, avec un autre commentant qu’il s’agissait de : “L’Attaque des Pokémon.”

D’autres ont spéculé sur l’origine de l’ombre, avec un commentaire disant : “Qu’est-ce que c’est ? Y a-t-il un géant qui suit les avatars et enregistre tout ? Ce que nous voyons donc ? Peut-être ?”

Fait intéressant, l’auteur du post a révélé comment il a réussi à obtenir le glitch, montrant que ce n’était pas en trichant ou en faisant quelque chose de mal. Au lieu de cela, il a “juste battu un sbire, et mon jeu a freeze, alors j’ai rechargé et c’était là.”

Cela montre simplement que parfois, battre un sbire de la Team Rocket peut donner au joueur un peu plus que ce qu’il peut gérer. Après tout, personne ne veut envoyer son pauvre Pokémon adorable dans un combat contre un Titan.

