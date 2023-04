Furieux, les joueurs quittent massivement Pokémon Go

Alors que la grogne montre sur la toile, un certain nombre de joueurs de Pokémon Go ont commencé à faire leurs adieux à la communauté avant de supprimer l’application et de s’éloigner définitivement du jeu mobile en réalité augmentée.

À quelques jours près on aurait pu croire à un poisson d’avril, malheureusement ce n’est pas le cas. Le 30 mars, Niantic a bel et bien confirmé l’arrivée imminente d’une hausse significative du prix des Passes de Raid à distance, sans oublier une limitation du nombre de Raids à distance auxquels les joueurs pourront prendre part à 5 par jour.

Sans surprise, ces changements à venir ont eu du mal à passer. Quelques heures après cette annonce controversée, les joueurs se sont empressés d’organiser un boycott de Pokémon Go et de lancer une pétition pour que Niantic revienne sur sa décision.

Alors que certains joueurs ont l’intention de participer à moins de Raids et ne plus dépenser d’argent réel dans le jeu mobile, d’autres comptent faire leurs valises avant que la mise à jour du 6 avril ne soit déployée.

Des joueurs de Pokémon Go font leurs adieux à la communauté avant de supprimer le jeu

Tout a commencé lorsqu’un joueur a écrit une longue déclaration sur Reddit exposant les raisons pour lesquelles il allait quitter le jeu mobile. Cette publication intitulée “À ceux qui quittent définitivement le jeu d’ici le 6 avril, n’oubliez pas de remercier la communauté”, a suscité de nombreuses réactions.

L’auteur de la publication a principalement remercié la communauté et en se remémorant les bons moments passés sur le jeu, mais il n’a pas manqué de dénoncer les agissements de Niantic.

Dans les commentaires, un certain nombre de dresseurs ont fait écho à son ressenti avant de déclaré qu’ils comptaient également quitter le jeu pour de bon.

“Je quitte également le jeu à cause des changements apportés aux raids à distance. Je ne suis pas en colère contre Niantic, j’ai fait la paix avec cette situation”, a déclaré l’un d’eux.

Certains dresseurs ont déclaré qu’ils passeraient à autre chose, mais qu’ils pourraient finir par revenir sur le jeu si Niantic revenait sur ces changements à l’avenir.

“Merci pour ce bon moment ! Je reviendrai s’ils reviennent sur certains de leurs changements parce que j’aime vraiment capturer des Shiny et participer à la Ligue de Combat Go.”, a déclaré un autre internaute.

D’autres étaient plus hésitants, arguant qu’il leur restait encore des choses à accomplir en jeu : “Je n’ai pas encore décidé si je supprimais le jeu ou non, je suis f2p et rural, donc évidemment j’emmerde Niantic, mais j’ai des objectifs pour Pokémon Go que je ne pourrai jamais atteindre si je le fais…”

Il est clair que les changements que Niantic a décidé de mettre en place ne plaisent pas du tout à la communauté. Reste à voir si les actions mises en place par les joueurs finiront par porter leurs fruits.