La minute de silence de ce joueur Pokémon Go pour toutes ses erreurs de débutant

The Pokémon Company

De nombreux joueurs font des erreurs lorsqu’ils commencent à jouer à un jeu, mais alors que dans d’autres jeux, ces erreurs peuvent être facilement oubliées, les fans de Pokémon Go ont tendance à se torturer à propos de ce qui aurait pu être un trésor.

Les joueurs professionnels de Pokémon Go adoptent une approche très différente du jeu par rapport aux nouveaux venus, et le type de Pokémon recherché évolue au fil du temps. Ainsi, l’une des pires choses que les fans finissent par regretter est de transférer (supprimer) des Pokémon avec de superbes statistiques.

C’est exactement le sujet de discussion dans un fil Reddit d’un joueur de Pokémon Go, Reasonable-Ant-8513, intitulé « Moment de Silence… ». Il explique : « Je pleure la perte probable d’innombrables hundos et shinys que j’ai abandonnés. Je prie pour que le Professeur Chen leur donne la vie que j’étais trop ignorant pour leur offrir. »

Niantic

En fait, certains fans n’étaient même pas conscients du filtre de IV parfaits dans le Pokédex, car il ne se débloque que lorsque les dresseurs ont attrapé au moins 20 Pokémon avec des statistiques maximales.

Une personne explique qu’elle a commencé à jouer lorsque Pokémon Go « est sorti pour la première fois », mais en reprenant le jeu récemment, elle a supprimé presque tous ses Pokémon sans les évaluer, en ajoutant : « J’essaie de ne pas y penser. »

Un problème majeur semble également être que les joueurs gaspillent leurs ressources sur des Pokémon médiocres, pour le regretter plus tard, avec une personne ajoutant : « J’ai gaspillé tellement de poussière d’étoiles à monter de niveau et à donner une seconde attaque à des Pokémon inutiles. »

Un autre commentaire parle d’une capture rare et très ancienne, disant : « J’ai un Florizarre à 100 % du 08/01/2016. Il ne vient pas d’un œuf, mais je ne me souviens pas de l’avoir attrapé lol. » Eh bien, il y a toujours plus de Bulbizarre là-bas.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie d’obtenir un Pokémon avec des IV parfaits, vous pouvez être sûr d’obtenir de nouveaux superbes Pokémon en consultant notre guide sur la Journée Communauté de Pokémon Go.

