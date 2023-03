Un boycott massif s’organise suite au nerf des Raids à distance sur Pokémon Go

Des milliers de joueurs s’apprêtent à débuter un nouveau boycott de Pokémon Go, suite au nerf sévère des Raids à distance.

La relation entre la communauté Pokémon Go et le studio de développement Niantic est pour le moins tendue, et ça n’a malheureusement rien de nouveau.

Après une période de pandémie où le studio a été acclamé pour avoir réussi à adapter son jeu profondément social à un contexte de confinement, Niantic a enchaîné les décisions impopulaires.

En effet, le modèle économique de Pokémon Go est de plus en plus agressif. Les prix augmentent, le contenu de certains packs diminue… quand les objets les plus rentables ne sont pas tout simplement retirés.

L’article continue après la publicité

La colère des fans n’a fait que grimper au fil des mois, et c’est sans grande surprise qu’un nouveau boycott se prépare, cette fois pour protester contre un nerf massif des Passes de Raid à distance.

Niantic Les Passes de Raid à distance sont indispensables pour de nombreux joueurs en zone rurale

Niantic fait exploser le prix du Passe de Raid à distance

Le 30 mars 2023, Niantic annonçait sur son blog des changements massifs concernant l’accès aux Raids. Quelques lignes du billet de blog ont immédiatement sauté aux yeux des joueurs :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le prix du pack de trois Passes de Raid à distance passera à 525 PokéPièces. (précédemment 300)

Le prix des Passes de Raid à distance individuels passera à 195 PokéPièces. (précédemment 100)

Les Dresseur·se·s pourront participer à un maximum de cinq Raids à distance par jour

C’est ainsi que Niantic a quasiment doublé le prix du Passe de Raid à distance en un claquement de doigts. Évidemment, une telle décision a immédiatement provoqué la colère de la communauté.

L’article continue après la publicité

La communauté Pokémon Go organise un boycott

Quelques heures plus tard, un appel au boycott était publié sur Reddit et largement relayé par la communauté.

Au programme du boycott ? Un arrêt total des dépenses en argent réel pendant une semaine, et un nombre de participation aux raids en personne qui stagne.

Un nouveau bras de fer se lance donc entre Niantic et ses joueurs, dont certain comptent bien aller plus loin en arrêtant totalement de participer à des Raids tant que le prix des Passes n’aura pas été revu à la baisse.