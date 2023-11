Un dresseur de Pokémon Go attrape le pire Légendaire de tous les temps

Niantic / The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a trouvé l’un des Pokémon les plus rares du jeu, mais malheureusement, il est rare pour toutes les mauvaises raisons.

Les joueurs de Pokémon Go ont plusieurs objectifs en jouant au jeu : des Pokémon shiny, des Pokémon Obscurs, des Pokémon Légendaires, des Pokémon Mythiques, et des Pokémon avec des statistiques parfaites. Une combinaison de ces traits est très prisée, les Pokémon Légendaires shiny étant les plus désirables dans le jeu.

Il s’avère qu’il y a quelque chose d’aussi rare que ces Pokémon légendaires, et c’est un Pokémon avec les pires statistiques possibles dans le jeu. Ces créatures ont zéro étoile à l’étape d’évaluation, ce qui les marque comme ayant la pire répartition des IV possible pour un Pokémon de ce type.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le fait que les Pokémon à zéro étoile soient si rares les rend aussi valables que les shundos de Pokémon Go dans le monde, au point où certaines personnes les collectionnent comme ils le feraient pour un Pokémon shiny ou Obscur.

Un joueur de Pokémon Go a attrapé la pire version d’un rare Pokémon Légendaire

Un utilisateur sur la page Reddit de Pokémon Go a révélé qu’il avait attrapé un Electhor de Galar, qui sont notoirement difficiles à attraper. Malheureusement, c’était un Electhor de Galar à zéro étoile, mais cela n’a pas découragé l’auteur, qui veut le garder de toute façon, au grand plaisir du fil de discussion.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je sens que c’est un plus grand flex qu’un hundo. Cette chose est folle,” écrit un utilisateur, tandis qu’un autre dit, “C’est la pire personne que j’ai jamais rencontrée… Je veux voyager dans le monde avec elle.”

Les utilisateurs dans le fil ont également suggéré des noms pour cet oiseau maladif, y compris Zerodos, Ralph, Nundos, Zapnos, Crapdos, et Zapdon’ts, tous étant des surnoms de haute qualité pour un Pokémon Légendaire si rare et unique.

C’est juste dommage qu’il n’y ait aucun moyen d’améliorer ses statistiques dans Pokémon Go. Heureusement, il existe des moyens de renforcer ce Pokémon via l’Hyper Entraînement, mais cela nécessiterait de l’envoyer à l’un des jeux principal sur la Nintendo Switch, assurant qu’il ne pourrait pas retourner sur Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Pokémon développent de l’affection pour les raisons les plus ridicules, l’un des principaux attraits d’un défi Nuzlocke, car vous apprenez à apprécier des Pokémon que vous n’auriez peut-être pas autrement utilisés. Cet Electhor de Galar avec de mauvaises stats est un exemple de cela, car sa rareté est liée à sa médiocrité, ce qui le rend encore plus adorable.