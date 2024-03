Le coup de maître épique d’un joueur de Pokémon Go avec sa Master Ball

Un joueur de Pokémon Go a sacrifié la Poké Ball la plus rare de toutes pour une capture garantie, juste pour l’esthétique, mais les fans semblent apprécier cela après avoir vu le “sick flex” que le dresseur a capturé.

Il est bien connu parmi les joueurs de Pokémon que la Master Ball est la meilleure de toutes, et il est assez difficile de la trouver à cause de cette réputation.

Alors que la Master Ball est souvent la récompense après une longue aventure dans les jeux principaux de Pokémon, les joueurs explorant le monde de Pokémon Go doivent obtenir un billet d’Étude Spéciale et franchir plusieurs obstacles pour finalement mettre la main sur cette insaisissable boule violette.

Ainsi, il est préférable de choisir un Pokémon rare et puissant chaque fois qu’un dresseur doit décider comment utiliser sa Master Ball, c’est pourquoi les joueurs de Pokémon Go sont si surpris du choix d’un dresseur.

Un joueur de Pokémon Go capture un Kyogre shiny dans une Master Ball

Un joueur de Pokémon Go, se faisant appeler u/slimeay, a partagé un post sur Reddit, montrant sa fière capture du Journée Raid Primo-Kyogre de ce week-end, et il a réussi non seulement à capturer une version shiny de la créature, mais quelque chose de encore plus rare.

Il est assez évident de voir pourquoi la personne derrière le post original utiliserait sa Master Ball, car elle a réussi à trouver un Kyogre shiny avec des IV parfaits, ou un Shundo (Shiny et Hundo – ce qui signifie des statistiques parfaites de 100).

D’autres joueurs de Pokémon Go commentent leur soutien et leur jalousie sous le post, l’un d’eux disant, “C’est franchement un tel sick flex. Félicitations pour le shundo !”

Un autre commentaire dit, “Si je capturais un Kyogre Shundo, je serais tellement content.” Tandis qu’un autre ajoute, “C’est une combinaison plutôt cool. Certainement pire façon d’utiliser une master ball.”

Quelques joueurs de Pokémon partagent leur opinion sur le choix, car bien que le Kyogre Shundo soit rare, un Légendaire shiny rencontré après un Raid a un taux de capture considérablement augmenté. Ce qui signifie qu’ils sont presque impossibles à ne pas capturer, donc la Master Ball était superflue.

Un commentaire d’un dresseur dit, “C’est tout amusant jusqu’à ce que tu rencontres un Mewtwo Obscur hundo avec 1 Honor Ball et pas de Master Ball restante.” Finalement, une personne résume bien le tout, en disant, “c’est bête mais ça a de la gueule, c’est tout ce qui compte, après tout ce n’est qu’un jeu”.