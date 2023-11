La perte d’un Spododo Shiny dans Pokémon Go, un rêve se brise

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a été dévasté après avoir manqué l’opportunité de capturer un rare Pokémon shiny.

Bien que Pokémon Go ait grandement facilité la capture de Pokémon shiny et leur transfert entre les jeux, les chances d’en rencontrer un restent extrêmement faibles, même lors d’événements offrant des taux de rencontre shiny plus élevés que la normale.

Il y a aussi certaines réserves concernant la capture de Pokémon shiny dans Pokémon Go, puisque le joueur dépend entièrement de la capture et des baies. Dans les jeux vidéo, les joueurs peuvent au moins augmenter leurs chances avec des attaques d’effets de statut, endormant le Pokémon ennemi.

Bien que certains Pokémon shiny ne s’enfuient pas dans Pokémon Go, ceux rencontrés à l’état sauvage peuvent s’échapper à tout moment. Cela est arrivé à un malheureux joueur qui a perdu un précieux shiny qui a fui le champ de bataille.

Un joueur de Pokémon Go a manqué l’occasion de capturer un Spododo shiny

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a révélé des captures d’écran de leur occasion manquée de capturer un Spododo shiny, car il s’est enfui avant qu’ils ne puissent l’attraper dans une Poké Ball.

“Non ! Pas le joli champignon, je suis désolé que cela t’arrive,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “Cela craint… je n’ai jamais perdu un shiny dans Pokémon Go, mais j’ai perdu mon premier shiny dans Rouge Feu. Ça me hante encore 20 ans plus tard.”

Le Spododo shiny dans Pokémon Go est un Pokémon très prisé, car il a l’un des meilleurs schémas de couleurs parmi tous les Pokémon shiny. Le Spododo de base a un schéma de couleurs terne, tandis que le Spododo shiny a un rouge plus vibrant, le faisant ressembler à un personnage des jeux Super Mario Bros.

Le fait que le joueur ait manqué sa chance de capturer le Spododo shiny signifie qu’il ne reverra peut-être jamais un autre. Heureusement, il pourrait aussi tenter de le capturer dans les jeux de la 7ème ou 8ème génération, augmentant ses chances avec un Charme Chroma.

Peu d’expériences Pokémon sont aussi éprouvantes que de perdre un Pokémon shiny, et les fans se sont empressés de partager leurs condoléances avec le joueur qui a perdu son Spododo shiny. Heureusement, Pokémon Go n’est pas près de disparaître, et il lui reste encore des années pour rencontrer un autre.