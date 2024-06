Le directeur de Pokémon Go aborde la polémique des avatars et les futurs changements

Lors d’une récente interview à l’événement Go Fest 2024 de Madrid, le directeur de Pokémon Go a abordé la controverse récente sur les avatars, le plafond de niveau 50, un nouvel indice sur un PNJ, et bien plus encore.

Les événements en personne de Pokémon Go pour le Go Fest 2024 battent leur plein, avec des joueurs présents actuellement à Madrid du 14 juin 2024 au 16 juin 2024.

Des membres de l’équipe de développement de Niantic ont également assisté à l’événement, dont le directeur du jeu, Michael Steranka.

Dans une interview avec Eurogamer, Steranka a commenté divers aspects du jeu sur lesquels les fans se posaient des questions depuis un certain temps.

Tout d’abord, le directeur a abordé la récente controverse sur les avatars qui a agité la communauté en mars 2024.

Lorsqu’on lui a demandé des précisions sur cette controverse et sur les éventuels ajustements futurs des avatars, Steranka a répondu : “Absolument. Nous savions que cela allait être un défi pour nous. Les joueurs ont appris à aimer leurs avatars depuis sept ans et demi et chaque fois que vous changez quelque chose comme ça, il y a beaucoup de risques impliqués…”

Niantic

Le directeur a confirmé que Niantic avait reçu “beaucoup de retours” de joueurs mécontents et a affirmé que l’équipe travaillait “d’arrache-pied” pour absorber ces retours et apporter des ajustements.

Il a également mentionné que ce n’était que le début des ajustements des avatars et que son objectif était “que chaque joueur dans le monde puisse vraiment se sentir représenté dans Pokémon Go.”

Steranka a également abordé le plafond de niveau 50 actuel et a déclaré que c’était quelque chose dont Niantic avait “beaucoup parlé”.

“Si nous augmentons un jour le plafond de niveau, vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons augmenté pour la première fois jusqu’au niveau 50, nous avons complètement changé la source des gains d’XP,” a déclaré le directeur. “C’est difficile à se rappeler, mais avant cette mise à jour, l’XP était beaucoup, beaucoup plus difficile à obtenir.”

Le directeur de Pokémon Go a expliqué que si l’équipe décidait d’étendre le plafond au niveau 60, par exemple, ils souhaitaient avant tout prendre en compte les nouveaux joueurs.

Un autre sujet de discussion a porté sur la sortie sporadique des Méga-Pokémon ces derniers mois, avec Méga-Scarhino qui a rompu le rythme en avril 2024.

Steranka a expliqué que Niantic abordait chaque sortie “sur une base individuelle de Pokémon” et souhaitait rendre le début de chaque Méga-Pokémon impactant. “Avec les quelques Méga qu’il nous reste, nous voulons vraiment nous assurer qu’ils soient libérés de manière significative,” a-t-il dit.

L’interview a également abordé un potentiel nouveau PNJ, teasé pour la première fois dans l’illustration du 6e anniversaire, la valeur des Pokémon XXS actuellement sous-utilisés, la limite de suivi des badges, et plus encore.

Bien qu’il soit incertain quand les fonctionnalités et les changements abordés par Steranka dans l’interview arriveront dans Pokémon Go, il est clair que Niantic est conscient des retours de la communauté et y prête attention.