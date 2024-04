Pokémon Go confronté à des critiques sévères sur son système d’amitié

Le problème de longue date de Pokémon Go a encore atteint son apogée, prouvant qu’il est temps d’apporter des changements majeurs au système d’amitié.

Pokémon Go possède une base de joueurs massive et une communauté plutôt engagée. Si cela signifie que la plupart des événements, Raids et même les Arènes sont bien équipés et agréables, cela favorise également certaines actions plutôt défavorables au sein de la base de joueurs, que de nombreux fans sont rapides à critiquer.

Le système d’amitié a été introduit dans Pokémon Go comme une forme de collaboration entre les dresseurs. Ils peuvent échanger des Pokémon, combattre ensemble et même s’envoyer des cadeaux à distance. En fait, monter en niveau votre amitié offrait également de belles récompenses, avec l’XP comme principal intérêt.

Malheureusement, vous ne gagnez de l’XP que si vous êtes toujours amis avec les autres joueurs, ce qui signifie que beaucoup exploitent la fonctionnalité pour gagner des tonnes d’XP pour eux-mêmes tandis que leur “ami” n’obtient rien. Ainsi, cela est devenu une fonctionnalité assez problématique et de nombreux fans en ont assez.

De nombreux joueurs sont allés sur le Reddit de Pokémon Go pour partager leurs frustrations et réclamer auprès de Niantic des changements majeurs.

“Alors je ne gagne sérieusement pas d’XP” a posté un utilisateur, beaucoup se rendant dans les commentaires pour partager comment “c’est vraiment l’un des plus gros problèmes du jeu en ce moment.”

Un autre a partagé ce sentiment, critiquant les joueurs qui font cela aux autres : “La chose la plus stupide, c’est qu’il n’y a absolument aucune raison de supprimer immédiatement les gens après. Vous pouvez avoir des centaines d’amis.”

Alors que beaucoup étaient rapides à partager leur frustration, certains ont révélé des moyens par lesquels Niantic pourrait résoudre le problème, ajoutant : “faire en sorte que cela ne donne pas d’expérience tant que les deux personnes ne l’ont pas réclamée. Problème immédiatement résolu.”

Bien que cela puisse probablement être une fonctionnalité plus difficile à implémenter dans Pokémon Go, il est difficile de nier que cela résoudrait l’une des principales frustrations de la base de joueurs et pourrait empêcher certains fans de manipuler le système.

