Les débutants de Pokémon Go affirment que Niantic répond à leurs attentes

Les vétérans de la communauté Pokémon Go se plaignent de l’arrivée controversée de Compagnol et de la sécheresse de contenu après le Festival Go, mais les nouveaux joueurs défendent Niantic, estimant qu’ils répondent aux véritables attentes de la communauté.

Le fossé entre les joueurs établis et les nouveaux est évident, chaque groupe ayant des attentes différentes. Les vétérans privilégient les Pokémon de fin de jeu, les Shundos et les ensembles de mouvements méta, tandis que les nouveaux joueurs sont plus préoccupés par la commodité et la collecte de ressources.

Pour illustrer ce point, un dresseur a posté sur Reddit : “Opinion impopulaire : ils nous donnent ce que nous voulons“, énumérant ensuite une série d’événements récents qu’il a appréciés, comme le bonus de 4x PX, la Journée Communauté Anchwatt, le Festival Go et Méga-Rayquaza.

Ce même utilisateur a ensuite félicité Niantic pour le bonus à venir de 3x Poussières Étoiles lors de l’événement “Force de l’Acier”, expliquant que “pour un joueur F2P/nouveau, les poussières étoile sont toujours en pénurie“, révélant ainsi comment les nouveaux venus ont des besoins complètement différents de la minorité vocale des joueurs de fin de jeu.

Le post est devenu véritablement diviseur lorsque l’auteur a insisté sur le fait que le désir de la communauté d’obtenir les meilleurs Pokémon “dégraderait le jeu” et “nuirait à sa longévité“, impliquant que l’approche plus conservatrice de Niantic pour le contenu est la meilleure pour la santé à long terme de Pokémon Go.

En accord avec le sentiment du post, une réponse upvotée a déclaré : “Tous les subreddits Pokémon sont biaisés vers les joueurs de niveau 50 qui ont des équipes légendaires au maximum et ne font pas de PVP”, décrivant cette partie de la communauté comme “myope”, signifiant qu’elle ne voit pas le tableau d’ensemble.

De même, un autre joueur a exprimé : “Je pense que les événements sont adaptés aux nouveaux joueurs/joueurs de retour – ce qui est une bonne chose – surtout pour les pics de fréquentation qui surviennent lorsque les gens prennent des vacances”, avant de concéder : “Je pense que les joueurs de longue date peuvent trouver des ennuis avec ces événements XP, car le niveau 60 n’est pas encore prévu.”

Certains joueurs ne se sont pas du tout reconnus dans ce post, affirmant : “Je suis étonné des upvotes sur ce post. Vraiment ? C’est la poussière et l’XP que nous cherchons ? Et moi qui voulais juste m’amuser. Bon, ce n’est peut-être pas le jeu pour moi.”

Certains joueurs particulièrement cyniques ont même accusé Niantic d’utiliser des événements flashy pour attirer les nouveaux, avec l’intention de “retirer le tapis” par la suite, une pratique courante des jeux F2P sur mobile.

Les débats sur la vérité de ces accusations ou sur la qualité du travail de Niantic sont inévitables. Quoi qu’il en soit, cette discussion montre un fossé clair entre les débutants et les vétérans, et il n’y a aucun signe que leurs souhaits se rejoindront de sitôt.