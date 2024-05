Il est temps de révolutionner les Œufs dans Pokémon Go

Parmi toutes les fonctionnalités de Pokémon Go qui suscitent des discussions parmi les fans, c’est le système des Œufs qui nécessiterait le plus de changements.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à apprécier dans Pokémon Go, comme les événements uniques et la grande variété de Pokémon, il y a aussi quelques bizarreries et fonctionnalités agaçantes qui pourraient bénéficier d’une mise à jour ou d’une amélioration. L’un de ces éléments est le système des Œufs.

Faire éclore un Œuf dans Pokémon Go devrait, en théorie, être une expérience excitante. Vous devez marcher une distance considérable pour qu’un Œuf éclose, et le bébé Pokémon qui en sortira aura été tiré d’un groupe spécifique de Pokémon. Habituellement, ce groupe d’Œufs contient certains Pokémon rares ou intéressants.

Si vous avez passé du temps à jouer à Pokémon Go ou à explorer les forums en ligne sur le jeu, vous aurez remarqué que le système des Œufs dans Pokémon Go n’est pas exactement idéal. De nombreux joueurs trouvent que le groupe d’Œufs est trop similaire, les incubateurs sont peu pratiques, et l’absence d’un bouton pour se débarrasser des Œufs est frustrante.

Ces préoccupations sont valables, surtout en ce qui concerne le bouton de suppression. Ne pas pouvoir se débarrasser des Œufs est irritant, certains joueurs refusant même d’ouvrir des Cadeaux s’ils ont de la place dans leur sac pour un autre Œuf. Il serait formidable de voir une option pour transférer les Œufs dans une future mise à jour.

Le groupe d’Œufs change avec le temps, surtout lorsque des événements sont en cours, mais il est compréhensible que les joueurs puissent être agacés par leurs trouvailles d’Œufs.

Des fans ont récemment partagé leurs pensées à ce sujet en ligne, l’un d’eux critiquant sévèrement le groupe d’Œufs actuel en disant que « tout est littéralement nul », faisant référence à la quantité limitée de Pokémon actuellement disponibles à partir des Œufs.

Pendant ce temps, un autre joueur a partagé son opinion sur les incubateurs, notant que le prix n’en valait tout simplement pas la peine à ses yeux. Les incubateurs peuvent être coûteux, écartant de facto certains joueurs de la participation à des événements comme la récente Journée Éclosion de Mélo.

Dans certains cas, faire éclore un Œuf est le seul moyen d’obtenir des Pokémon rares, comme Pyronille et Charbambin. Ce n’est pas un mécanisme que vous pouvez facilement ignorer en tant que joueur, donc voir les Œufs bénéficier d’une refonte dans Pokémon Go rendrait probablement beaucoup de membres de la communauté heureux.

L’équipe de Pokémon Go a récemment démontré, avec la controverse des avatars, qu’ils sont très disposés à écouter les retours et les préoccupations de la communauté. Comme les mécontentements des éclosions d’Œufs existent depuis le début du jeu, il est possible que nous voyions une réponse à ces préoccupations.

Les Œufs ont le potentiel d’être extrêmement excitants dans Pokémon Go. Peut-être qu’un groupe d’Œufs qui tournerait plus souvent pourrait être plus intéressant ? Maintenir la variété des Pokémon d’Œufs frais et ajouter des améliorations de qualité de vie comme une option de suppression pourrait rendre cette fonctionnalité beaucoup plus amusante.