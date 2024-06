Les joueurs de Pokémon Go émerveillés par l’obtention d’un Mewtwo exceptionnel

The Pokémon Company

Il est assez rare d’avoir la chance de capturer ou de recevoir un Hundo dans Pokémon Go. Ces puissants Pokémon possèdent des statistiques maximales en attaque, défense et PV, ce qui en fait des prix très convoités, principalement en raison de leur rareté.

Alors, quand vous combinez cela avec un Pokémon Chanceux, obtenu en échangeant avec un autre joueur, vous rendez déjà la moitié de la communauté du jeu incroyablement jalouse.

Cependant, un joueur sur Reddit dédié à Pokémon Go a dépassé cela, en échangeant avec son oncle et en recevant un Mewtwo Armure Chanceux Hundo, ce qui a laissé la communauté à la fois étonnée et extrêmement jalouse.

“Je joue depuis 2016 et je n’avais pas réussi à attraper celui-ci avant, donc mon oncle a proposé de me l’échanger puisqu’il en avait beaucoup. Il était vraiment jaloux après coup”, a partagé l’auteur du post, révélant qu’il est probable que l’oncle ne connaissait même pas la rareté du Pokémon échangé.

Mewtwo en Armure est extrêmement rare dans le jeu mobile, et n’est obtenable que lors d’événements spécifiques et de Raids, ce qui signifie que les fans doivent bien choisir leur moment pour en attraper un, ou demander à leur oncle de faire un échange épique comme celui-ci.

En fait, les joueurs se sont rapidement rués dans les commentaires pour demander au joueur chanceux : “Ton oncle peut-il m’adopter ?” afin de saisir une chance d’obtenir Mewtwo.

Fait intéressant, un joueur a révélé que le côté Chanceux de l’échange n’était pas aussi chanceux que beaucoup le pensent : “Si vous échangez un Pokémon de plus de 3 ans, il y a 20 % de chances qu’il devienne Chanceux. Mais le fait qu’il soit Hundo est impressionnant. Félicitations au joueur !”

Comme certains le savent, tout Pokémon attrapé autour de 2017 et 2018 a une forte chance d’être Chanceux, un utilisateur révélant qu’il a actuellement “au moins 80-90 % de chance d’échange chanceux”. Cependant, cela ne garantit pas le Hundo, ce qui signifie que cet échange était toujours une récompense fantastiquement rare.

