6 ans de Pokémon Go : Le peu d’effort de Niantic sidère les joueurs

Des dresseurs de Pokémon Go ont critiqué le peu d’effort fourni par Niantic dans le message du sixième anniversaire du jeu mobile.

Pokémon Go a fait sa grande sortie mondiale le 6 juillet 2016 et est rapidement devenu le jeu mobile le plus populaire dans le monde entier. Et pour célébrer cette sixième année, Niantic a révélé l’événement Anniversaire Pokémon Go qui a été lancé le 6 juillet 2022 en plus d’un message posté en jeu de la part des développeurs.

Après avoir vu ce message, des centaines de fans se sont dirigés vers Reddit pour critiquer le manque d’effort de Niantic.

Pour illustrer le message d’anniversaire, Niantic a partagé une création où on peut rapidement voir quelques Pokémon qui ne sont pas encore sur le jeu.

“Aujourd’hui est un jour spécial, c’est le sixième anniversaire de Pokémon Go ! Quelle aventure ! Pour célébrer l’événement, nous sommes ravis de vous partager cette création d’anniversaire ! Dessinée par Yusuke Kozaki, cette création capture l’excitement et l’exploration à propos de Pokémon Go, qu’en pensez-vous ? Nous avons hâte de voir ce que la sixième année de Pokémon Go nous réserve à tous. Let’s GO !”

Sur Reddit, des centaines de joueurs n’ont pas manqué de se moquer de Niantic pour ce message un peu court et bateau à leur goût, en mettant seulement en avant une création pour le sixième anniversaire du jeu.

Certains dresseurs s’attendaient sûrement à avoir de réelles récompenses dans le jeu avec du contenu adapté à un tel anniversaire mais ce n’était visiblement pas dans les plans de Niantic. Peut-être qu’ils nous réservent d’autres surprises dans les années à venir !