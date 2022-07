Un fan découvre l’incroyable collection de cartes Pokémon de sa grand-mère

Un fan de l’univers Pokémon est toujours sans voix après la découverte, peu après le décès de sa grand-mère en avril 2022, d’un “classeur” débordant de cartes Pokémon rares.

L’arrivée des cartes Pokémon remonte à 1996, d’abord assez timidement dans les cours de récréation puis très vite, comme un véritable ouragan, dans toutes les mains des fans de l’univers Pokémon. Depuis, on ne compte plus le nombre d’extensions sorties, de tournois et compétitions organisés, et même des jeux basés sur les règles du jeu de cartes.

Encore aujourd’hui et plus que jamais, le jeu de cartes continue de tenir en haleine les fans de la licence et plusieurs cartes spécifiques peuvent même atteindre des sommes folles aux enchères. Ainsi, un Pikachu Illustrator a récemment été vendu pour la rondelette somme de plus de 5.2 millions de dollars, rien que ça.

On peut donc facilement imaginer la surprise du fan dont nous allons vous parler et qui a découvert que sa grand-mère avait laissé derrière elle, tout un assortiment de cartes qu’elle collectionnait depuis les années 90.

Un fan partage la collection de cartes Pokémon de sa grand-mère

Le 30 juin dernier sur Reddit, “Enable”, a partagé l’adorable histoire qui lui est arrivée peu après le décès de sa grand-mère. Cette dernière a en effet accumulé des cartes datant des touts débuts de leur création.

Il dévoile par la même occasion, une photo de lui avec sa grand-mère en expliquant : “Malheureusement, elle est partie en avril [2022]. L’an passé, elle m’avait dit qu’elle avait des cartes Pokémon qu’elle ouvrait dans les années 90. Je n’y avais jamais réellement réfléchis plus que ça. J’étais loin de me douter qu’elle avait un classeur plein à craquer.

J’étais totalement choqué en le découvrant et j’ai envoyé les cartes pour les évaluer, elles sont revenues la semaine dernière. Je ne pourrais pas être plus heureux des résultats obtenus.”

Très vite, son post a gagné en popularité et bon nombre de commentaires le remercient d’avoir partagé cette histoire touchante tout en lui présentant leurs condoléances.

“C’est un excellent moyen de lui rendre hommage,” explique Enable, “elle a collectionné de nombreuses choses dans sa vie et j’imagine que c’était une de ses passions. Elle a du placer les cartes directement dans un classeur sitôt après les avoir ouvertes étant donné la qualité de leur état de conservation.”

Enable n’a pas non plus expliqué s’il comptait revendre les cartes de sa grand-mère ou conserver toute sa collection. Il faut dire que certains collectionneurs comme Logan Paul ont déjà expliqué qu’ils comptaient revendre certaines cartes de la première édition pour plus de 200k dollars.