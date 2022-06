Tier list LoL | Patch 12.11 | Les meilleurs champions à chaque rôle

La Saison 2022 de League of Legends continue avec le patch 12.11. Découvrez les meilleurs champions pour grimper le ladder !

Les patchs se suivent et ne se ressemblent pas sur l’incontournable MOBA de Riot Games. Le studio poursuit ses mises à jour d’équilibrage en retouchant notamment de nombreux items et personnages. Quels champions profitent le plus de ces changements ? On vous laisse le découvrir avec notre Tier List 12.11 !

Tier List Top League of Legends

La meta actuelle fait le bonheur des bruisers qui pullulent sur la top lane. Darius, Garen, Mordekaiser et autres ont la vie belle… à moins qu’un hard counter ne les attende au tournant. En effet, des picks comme Quinn et Teemo ne cessent de gagner en popularité pour atomiser la phase de laning.

Zac

Le chewing gum de la faille ne trouve pas souvent sa place au Top. Mais quand la meta le permet, il est absolument insupportable ! Peu de champions peuvent réellement le mettre en danger en lane, et vous savez déjà à quel point Zac est puissant dans les combats de fin de partie.

Garen

Alors que plusieurs top populaires ont eu droit à de petits nerfs, Garen est passé sous le radar et devrait briller plus que jamais à ce patch. Ultra dominant en lane et ingérable en mid game s’il a pris de l’avance, le demacien est le pick incontournable pour grapiller facilement des LP.

Lillia

L’insaisissable biche fait un carnage sur la voie du haut depuis le refonte de la survivabilité. Lillia est capable de push tout en pokant son adversaire direct, et ses dégâts la régénèrent ! Abusez-en pendant que c’est possible… car Riot Games risque de ne pas fermer les yeux bien longtemps.

Olaf

Suite à sa mini refonte et aux changements apportés à la survie des champions, Olaf est plus puissant que jamais. Le berserk brille dans les combats où il s’éternise puisque son énorme régénération et son ultime qui s’éternise lui permettent de prendre l’ascendant très facilement dans ces scénarios.

Kayle

Dans une meta ou les bruisers peu mobiles sont partout, Kayle rayonne. Contre Darius, Garen ou encore Mordekaiser, Kayle peut profiter de sa portée pour survivre au début de partie et devenir inarrêtable. Cerise sur le gâteau : Kayle peut se jouer AD comme AP afin de trouver sa place dans de nombreuses équipes.

Autres champions incontournables du moment : Shen, Wukong, Singed, Fiora, Mordekaiser

Tier List Jungle League of Legends

Pour le plus grand bonheur des junglers, un large panel de champions et stratégies sont viables dans la meta actuelle. Que vous aimiez farm ou gank, que vous soyez un afficionado des combattants, des tanks ou des assassins, vous trouverez forcément un champion efficace pour vous à l’heure actuelle.

Wukong

Cela faisait des années que le singe n’arpentait plus la jungle, mais son retour est triomphant ! Le buff de son E lui permet de nettoyer les camps plus vite, mais c’est surtout sa capacité à traverser les murs avec son Z qui lui offrent tout un nouveau panel offensif comme défensif. Efficace en début de partie et redoutable en team fight, Wukong est déjà incontournable.

Volibear

Excellent gankeur, dueliste hors pair et expert des dives, Volibear est le jungler de la meta ! Si son impact diminue considérablement en fin de partie, l’ours arctique impose son rythme effrené en early et mid game.

Shyvana

Shyvana est excecrable lorsqu’il s’agit de gank en début de partie. Heureusement pour elle, le tempo des parties a largement ralenti, permettant à cette farmeuse hors pair de rayonner dans la jungle ! Excellente dans la prise d’objectifs, Shyvana a une place de choix dans cette meta.

Trundle

Trundle, c’est la polyvalence ! Le troll nettoie rapidement sa jungle, est redoutable en duel et oppressant lors de ses ganks grâce à son incontournable pilier.

Zac

Si Zac n’est ni très rapide dans la jungle ni très puissant dans les premiers niveaux, il propose à son équipe l’un des meilleurs outils d’engage du jeu avec son E. Le blob est parfaitement à son aise dans la meta, et un champion à la fois efficace et facile à jouer.

Autres champions incontournables du moment : Mordekaiser, Kha’Zix, Rengar, Lillia, Kindred

Tier List Mid League of Legends

Depuis la refonte de la durabilité, ce sont bien les mages qui ont repris le contrôle de la voie centrale. L’augmentation du tanking des champions a diminué l’impact du burst, laissant plus de palce aux champions préférant contrôler les waves et scale vers le late game.

Zilean

Voilà quelques patchs que Zilean affiche un winrate terrifiant au mid. Et ce qu’on a pu prendre pour un effet de mode n’en est rien : le mage temporel s’en sort à merveille dans cette meta. Si un mage plus orienté support que la moyenne ne vous rebute pas, ne passez pas à côté de l’occasion de jouer Zilean.

Singed

Véritable plaie pour les mages, Singed répand dorénavant son poison au mid. Très difficile à sortir de lane, le chimiste push ses waves afin de partir semer le chaos sur les autres lanes. Comme si ce n’était aps suffisant, Singed est excellent pour préparer des ganks.

Kayle

Alors que le rythme s’est calmé en début de partie, Kayle peut plus facilement survivre à sa phase de lane difficile. Ne pas prendre de risque, farm tranquillement et attendre d’accumuler quelques items : une recette simple mais efficace qui fait de Kayle un champion redoutable.

Diana

Diana n’a rien perdu de sa superbe et s’impose comme l’assassin incontournable du moment. Redoutable contre les autres assassins et efficace contre les mages, Diana peut retourner le cours d’une partie avec un ultime bien placé.

Veigar

Avec son scaling AP infini, Veigar se régale dans cette meta un peu plus lente. Contentez-vous de last hit les sbires avec votre A, ne mourrez pas et un avenir radieux vous attend alors que la partie avance.

Autres champions incontournables du moment : Anivia, Swain, Vel’Koz, Annie, Anivia

Tier List ADC League of Legends

La mise à jour de la durabilité des champions a naturellement fait revenir quelques hyper carries sur le devant de la scène. Les champions avec un excellent scaling profitent énormément de ce patch.

Kog’Maw

Tous les champions sont plus tanky… voilà qui fait les affaires de Kog’Maw. Notre cracheur corrosif profite énormément du rythme plus lent des parties, dans lesquells il peut plus facilement scale jusqu’à devenir un véritable rouleau compresseur.

Swain

Swain a tout ce qu’il faut pour dominer la bot lane en Saison 12. Sa bonne tenue de lane et son contrôle de foule à distance lui permettent de prendre rapidement l’ascendant, et son scaling plus rapide que les ADC peuvent le rendre extrêmement oppressant en milieu de partie.

Twitch

Le rat de Zaun signe son grand retour dans une meta taillée pour lui ! Si Twitch est un hyper carry particulièrement puissant en late game, ne sous estimez pas son potentiel dans les premiers niveaux : le poison fait mal, et l’invisibilité lui permet d’initier les combats à son avantage.

Jhin

Dans une meta dominée par les hyper carry et les mages, Jhin fait office d’OVNI. Pourtant, son utilité imbattable pour un ADC couplé à ses dégâts conséquents lui permettent d’occuper une place unique et précieuse dans une équipe.

Veigar

Meta scaling, vous-dîtes ? Évidemment, Veigar est de la partie avec son scaling infini sur l’AP. Son burst phénoménal et sa “baby cage” sont toujours aussi efficaces pour écraser ses ennemis, même s’il vaut mieux ne pas trop se mettre en danger en début de partie.

Autres champions incontournables du moment : Seraphine, Ashe, Vayne, Karthus, Miss Fortune

Tier List Support League of Legends

Si la meta compétitive tourne autour des supports à engage, ce sont bien les enchanteurs qui ont le plus de succès en parties classées. Avec autant d’hyper carry sur la voie du bas, un peu de protection ne fait jamais de mal !

Renata Glasc

Le dernier champion en date fait déjà fureur sur la Faille, et ce malgré les nerfs qu’elle a subi. Son kit lui confère une énorme polyvalence et une utilité énorme tout au long de la partie. S’il n’est pas toujours facile à placer, son ultime a de plus la capacité de carry un teamfight à lui tout seul.

Senna

Pourquoi choisir entre ADC et Support quand on peut faire les deux ? Senna est un véritable couteau suisse qui apporte à sa team énormément d’utilité en plus de représenter une véritable menace en fin de partie.

Janna

La mini-refonte de Janna a propulsé l’aéromancienne au sommet de la Tier List. Si Janna est moins oppressante avec son Z et ses attaques de base, elle a gagné en contrepartie une tornade bien plus difficile à éviter qui lui confère un contrôle de foule extrêmement puissant.

Zilean

Peu de supports ont autant d’impact qu’un Zilean en fin de partie. Étant donné que les lanes sont un peu plus passives à ce patch, le maître du temps a moins de difficultés à survivre jusqu’au moment où ses résurrections peuvent retourner le cours d’une partie.

Soraka

Les hypercarry sont en vogue dans la Faille de l’Invocateurs, et vous n’êtes pas sans savoir que ces petits êtres fragiles ont bien besoin de protection. Naturellement, les Enchanteurs sont donc revenus sur le devant de la scène, Soraka en tête ! De plus, Soraka est extrêmement efficace avec l’ADC incontournable du moment : Lucian

Autres champions incontournables du moment : Zyra, Sona, Nami, Lulu, Rell

Ainsi se conclut notre tier list des meilleurs champions au patch 12.11. N’oubliez pas que la maîtrise d’un champion compte souvent plus que son rang dans la tier list. Bonne chance pour vos parties classées sur LoL !