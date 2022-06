Patch Note PBE de LoL | MAJ 12.12 | Nerf Bel’Veth, skins Lune de neige

Riot Games a lancé le cycle 12.12 sur le serveur PBE de LoL. Découvrez dès à présent toutes les nouveautés qui arriveront au prochain patch.

La Saison 2022 de l’incontournable MOBA League of Legends se poursuit, et les mises à jour s’enchaînent à intervalle régulier afin de renouveler constamment la meta. Toutes les deux semaines, de nombreux ajustements sont ainsi apportés aux champions, objets, runes et sorts d’invocateurs.

Découvrez sans plus attendre toutes les modifications à venir au patch 12.12, ainsi que les skins à venir.

Quand sera déployé le patch 12.12 sur les serveurs live ?

Le patch note 12.10 sera disponible le mercredi 23 juin 2022.

Équilibrage des champions

Amumu [Buff]

A – Jet de bandelette Coût en mana : 70 → 30-50

R – Malédiction d’Amumu Dégâts : 150-350 → 200-400



Annie [Buff]

A – Désintégration Ratio AP : 75% → 80%

R – Invocation : Tibbers PV de Tibbers : 1200-3000 → 1300-3100 Armure et Résistance magique de Tibbers : 30-70 → 30-90



Blitzcrank [Buff]

A – Grappin propulsé Dégâts : 90-290 → 105-305

R – Champ de stase Dégâts : 250-500 → 275-525



Heimerdinger [Buff]

A – Tourelle H-28G Évolution PV des tourelles : 150-575 → 175-700 Dégâts de base des tourelles : 6-18 → 7-23

E – Grenade Électro-tempête CH-2 Délai de récupération : 12 sec → 11 sec



Ivern [Buff]

Passif – Ami de la forêt Coût en PV : 23% → 20% Coût en mana : 34,5% → 30%

E – Graine à retardement Bouclier : 70-190 → 80-220

R – Marguerite ! PV de base de Marguerite : 1250-3750 → 1300-3900 Armure et Résistance magique de Marguerite : 15-90 → 20-100



Jarvan IV [Buff]

Caractéristiques de base Mana par niveau : 40 → 55

Passif – Cadence martiale Délai de récupération : 2 sec → 6/5/4/3 sec (aux niveaux 1/6/11/16)



Seraphine [Buff]

E – Battement Délai de récupération : 11-9 sec → 10 sec Durée du contrôle de foule : 1 sec → 1,5 sec



Yorick [Buff]

Passif – Berger des âmes PV des Goules : 100-185 (+15% des PV de Yorick) → 110-212 (+20% des PV de Yorick) Vitesse de déplacement des Goules : 300-325

R – Élégie des îles PV de la Vierge de la brume : 300-3000 (+70% des PV de Yorick) → 350-3300 (+75% des PV de Yorick) Distance à laquelle la Vierge traque les ennemis marqués par E – Brume endeuillée : 1600 → 1200



Bel’Veth [Nerf]

Dr. Mundo [Nerf]

Passif – Il va où il veut Régénération de PV passive : 1-2% es PV max → 0,8-1,6% des PV max

R – Dosage maximal Augmentation des PV max : 10-20% des PV manquants → 8-15% des PV manquants



Fiora [Nerf]

Passif – Danse de la duelliste Dégâts bruts : 3% des PV max (+5,5% pour 100 AD bonus) → 2% des PV max (+5,5% pour 100 AD bonus)



Janna [Nerf]

Z – Alizé Vitesse de déplacement bonus : 6-12% → 6-10% Ralentissement : 24-40% → 20-36%

E – Œil du cyclone Bouclier : 75-175 (+60% AP) → 65-165 (+55% AP)



Lucian [Nerf]

Caractéristiques de base AD : 62 → 60

A – Lumière perforante Dégâts : 95-235 → 95-215



Singed [Nerf]

Z – Attrape-mouche Ralentissement : 60% → 50-70%

R – Potion de démence Augmentation des caractéristiques : 30-90 → 20-100



Viego [Nerf]

Passif – Assujetissement Soin lors de la possession : 2,5% des PV max de la cible → 2% des PV max de la cible

R – Cœur brisé Dégâts bonus : 15-25% des PV manquants → 12-20% des PV manquants

E – Chemin tourmenté Utiliser la compétence immédiatement après Z – Gueule spectrale ne rend plus instantanément invisible



Zeri [Nerf]

Caractéristiques de base Régénération de PV : 3,25 → 4,5 Croissance de régénération de PV : 0,55 → 0,7

Z – Laser électrocuteur Dégâts : 10-150 (+150% AD)(+70% AP) → 20-160 (+130% AD)+60% AP)



Katarina [Ajustements]

Passif – Voracité Ratio du dégât des dagues : 75% AD bonus → 65% AD bonus

E – Shunpo Dégâts : 15-75 (+50% AD) → 20-80 (+40% AD)

R – Lotus mortel Ratio AD bonus : 28,8%/sec → 32%/sec Ratio AD bonus par dague : 25-35% → 28-38%



Shaco [Ajustements]

Caractéristiques de base Croissance d’armure : 4,7 → 4 Croissance de PV : 103 → 99

A – Tromperie Ratio AD : 25% → 40%

Z – Boîte surprise Ratio AP : 9% → 12%

E – Poison double Ratio AP : 50% → 60% Ratio AD : 70% → 75%



Yuumi [Ajustements]

Passif – Pas touche Bouclier : 56-360 → 60-380

E – Zouuu ! Soin : 70-190 → 70-150



Soraka [Ajustements]

R – Souhait Soin : 125-275 → 150-350 Ne retire plus Hémorragie



Équilibrage des objets

Moissonneur nocturne / Night Harvester

La recette inclut désormais un Codex méphitique / Fiendish Codex

Équilibrage des runes, sorts d’invocateurs et systèmes

Prédateur / Prédator

Vitesse de déplacement max : 45% → 25%-25% (en fonction du niveau)

Dégâts : 40-120 (+20% AD bonus)(+10% AP) → 20-180 (+25% AD bonus)(+15% AP)

Délai de récupération : 90-60 sec → 120-60 sec

Nouveaux skins

Caitlyn lune de neige / Snow Moon Caitlyn

Illaoi lune de neige / Snow Moon Illaoi

Kayn lune de neige / Snow Moon Kayn

Pantheon chevalier de cendres / Ashen Knight Pantheon

Cet article sera mis à jour à mesure que Riot Games apportera des modifications sur le serveur PBE de League of Legends. N’hésitez donc pas à repasser régulièrement pour connaître les dernières nouveautés du patch 12.12 de LoL !

Sources : Twitter @LoLDev – [email protected]