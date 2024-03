Patch note MAJ The Finals 2.0.0 : Saison 2, nouveau mode 5v5, armes, cartes…

La MAJ 2.0.0 de The Finals apporte enfin la Saison 2 que les joueurs attendent depuis un moment, et cette mise à jour inclut de nouveaux contenus, notamment un mode 5v5, de nouvelles capacités, armes, cartes et bien plus encore.

La Saison 2 de The Finals était une mise à jour très attendue parmi les fans et, avec le patch 2.0.0, cette nouvelle est enfin arrivée sur toutes les plateformes. Parmi les principales nouveautés du patch 2.0.0 de The Finals, il y a un nouveau mode 5v5, de nouvelles armes, une nouvelle carte, de nouveaux gadgets, spécialisations ainsi que des corrections de bugs.

Comme pour chaque mise à jour majeure, des armes et gadgets ont été affaiblis tandis que d’autres ont été renforcés pour équilibrer le gameplay. Des armes comme le Fusil-Mitrailleur Lewis et le XP-54 ont subi des nerfs tandis que les couteaux de lancer et le M60 ont reçu des buffs.

Cette nouvelle saison apporte également trois nouveaux gadgets et armes ainsi que la carte SYS$HORIZON et la spécialisation Démystificateur.

Mais sans plus attendre, voici le contenu complet de cette nouvelle mise à jour.

EMBARK STUDIOS

Patch note MAJ The Finals 2.0.0

Nouvelles capacités et nouveaux équipements

Nouvelle carte Ajout de la nouvelle carte SYS$HORIZON en rotation standard

Nouvel événement Ajout de l’événement Retro Invasion 82 sur chaque carte

Nouvelle spécialisation Démystificateur Permet à l’utilisateur de créer des trous temporaires dans la construction de l’arène



Nouveaux gadgets

Portail Lancez deux portails pour créer un lien spatial entre eux, permettant de traverser rapidement l’arène

Redéfinisseur de données Un exécutable “d’échange de propriétés” qui permet aux joueurs de transformer des objets et des équipements déployés par d’autres joueurs en canettes ou en décor

Cube de gravité inversée Un cube à lancer qui crée un champ de gravité limité où tout ce qui n’est pas cloué au sol s’élève dans le ciel



Nouvelles armes

FAMAS – Fusil à rafales – Moyen

93R – Pistolet à rafales – Plume

KS-23 – Fusil à pompe – Lourd

Changements d’équilibrage

Lancés, explosifs et “nukes” Ajout d’une diminution des dégâts causés par les “nukes”, c’est-à-dire les objets jetables C4, de charge infiltrante ou mines. Pour chaque source de dégâts explosifs, y compris le lancé et en commençant par le plus élevé, un modificateur de dégâts est appliqué à chaque instance dans la séquence de 60% / 40% / 30% / 20% Les canisters de gaz commencent maintenant immédiatement à dévier de leur trajectoire directe lorsqu’ils ont des accessoires Lors de la prise d’objets lancés avec des gadgets explosifs attachés, les explosifs susmentionnés deviendront désarmés Lorsque le joueur lâche l’objet porté, un minuteur de réarmement pour les explosifs commence Les explosions de C4, de charge infiltrante et de toutes les mines qui détonent en étant non amorcées infligent désormais 20% de leurs dégâts originaux Diminution de la valeur de santé des réservoirs de gaz propane de 250 à 120 Correction d’un bug avec les barils de carburant qui parfois ne s’enflammaient pas lorsqu’ils subissaient des dégâts, par exemple d’explosions ou de balles



Gaz toxique Ajout d’un délai à l’application des dégâts. Les dégâts commenceront maintenant à être infligés 0,5s après que le joueur soit entré dans le nuage de gaz Ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui fait que les dégâts augmentent progressivement au fil du temps, passant de 30hp/s à 60 hp/s sur 2s Augmentation de l’intervalle de tick des dégâts de 0,1s par tick à 0,3s par tick



Gadgets C4 Diminution du nombre de munitions de 2 à 1 Diminution du temps de recharge de 45s à 30s Diminution des dégâts minimaux à la périphérie de l’explosion de 93 à 75 Défibrillateur Ajout d’une fonctionnalité qui fait que les joueurs réanimés se matérialisent progressivement dans le niveau sur une période de 3s avant de réintégrer complètement l’arène Augmentation du temps de chargement de 0,6s à 0,8s Augmentation de la santé initiale après une réanimation par défibrillateur de 40% à 50% Bouclier dôme Diminution de la durée maximale de 20s à 12s Propulseur Augmentation du temps de recharge de 25s à 30s Détecteur de mouvement Déplacé de l’archétype Plume à l’archétype Lourd RPG Correction d’un problème qui rendait la dispersion presque identique, quel que soit l’état du joueur Augmentation de la dispersion du projectile dans tous les états non visés Réduction de la dispersion du projectile en visant Augmentation du temps de zoom de 0,2s à 0,4s Augmentation du temps d’équipement de 0,45s à 0,5s Augmentation du temps de déséquipement de 0,35s à 0,4s Grenade sonar Déplacée de l’archétype Moyen à l’archétype Plume



Spécialisations Reconnaissance Supprimé Note du développeur : nous avons conclu que Reconnaissance était nuisible au jeu dans son ensemble et avons décidé de le retirer pour l’instant. Cette spécialisation pourrait revenir sous une nouvelle forme à l’avenir, mais seulement après une refonte majeure. Grille-bouclier Augmentation du temps de recharge pour un bouclier complètement épuisé de 12s à 15s Augmentation de la santé de départ après épuisement complet de 200 à 250



Armes AKM Diminution des dégâts à portée max de 35m à 30m Diminution des dégâts à portée minimum de 40m à 37,5m Diminution du modificateur de diminution des dégâts à portée maximale de 67% à 55% FCAR Diminution des dégâts à portée max de 67 % à 55 % Fusil-Mitrailleur Lewis Mise à jour du motif de recul de l’arme pour être légèrement moins précis au fil du temps lors du tir soutenu M11 Augmentation de la précision en diminuant la dispersion des balles lors du tir au jugé M60 Mise à jour du motif de recul de l’arme pour être légèrement plus précis au fil du temps lors du tir soutenu Augmentation de la précision en diminuant la dispersion des balles en mouvement lors du tir au jugé Augmentation de la précision en diminuant la dispersion des balles en mouvement lors du tir en visant Diminution légère de la précision en augmentant la dispersion des balles en position statique lors du tir en visant R .357 Augmentation des dégâts à la portée max de 33 % à 45 % Couteau de lancer Augmentation de la vitesse du projectile de 120m/s à 138m/s XP-54 Diminution de la précision en augmentant la dispersion des balles lors du tir au jugé dans la plupart des états de mouvement



Maîtrise de l’équipement

Ajout de nouveaux niveaux avec des récompenses pour les éléments d’équipement suivants :

Armes M11 SR-84 V9S XP-54 DAGUE LH1 SH1900 ÉPÉE 93R AKM R.357 CL-40 FCAR MODÈLE 1887 BOUCLIER ANTIÉMEUTE FAMAS LANCE-FLAMMES LEWIS GUN M60 MARTEAU-PILON MGL32 SA1216



Gadgets GRENADE FRAG FLASHBANG GRENADE À GAZ GRENADE GOO GRENADE PYRO GRENADE GLITCH GRENADE SONAR GRENADE FUMIGÈNE BOMBE DE DISPARITION CHARGE DE BRÈCHE PISTOLET À IMPULSIONS DART DE SUIVI DÉFIBRILLATEUR MINE EXPLOSIVE MINE PYRO MINE À GAZ PIÈGE GLITCH TAPIS DE SAUT TOURELLE APS TYROLIENNE BARRICADE C4 BOUCLIER DÔME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RPG-7



Spécialisations PISTOLET GOO RAYON DE GUÉRISON TOURELLE GARDE



Gameplay

Ajout d’une option pour la course automatique dans la section de gameplay dans les paramètres

L’arc de prévisualisation pour les grenades montre maintenant où elles exploseront dans leur trajectoire

Amélioration d’un problème où les joueurs à la manette laissaient tomber involontairement des objets portés en essayant d’interagir. Désormais, les objets portés ne seront pas lâchés en appuyant sur le bouton “Interagir et Équiper l’Arme” si l’arme est déjà équipée.

Correctifs