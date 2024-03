Les joueurs de LoL exigent une “tolérance zéro” à l’égard des smurfs

Les joueurs de League of Legends demandent à Riot Games d’adopter une approche plus proactive pour éliminer les comptes smurfs, en raison de leur impact sur l’expérience en classé.

Le smurfing a toujours été un aspect controversé dans tout jeu multijoueur, surtout ceux compétitifs. L’idée d’utiliser un second compte sans affecter le premier existe depuis longtemps, mais son impact sur des jeux comme League of Legends suscite pas mal de mécontentements. Le fait que les créateurs de contenu en fassent fréquemment usage n’arrange rien non plus.

Mais à présent, les joueurs demandent à Riot de prendre davantage de mesures contre le smurfing, certains affirmant que cette pratique gâche totalement l’expérience en classé.

Les joueurs de League of Legends appellent Riot à mettre fin au smurfing

Un joueur a exprimé sa frustration avec le système de classement sur Reddit, disant : “L’ampleur du smurfing crée une expérience similaire à celle du matchmaking basé sur l’engagement et c’est peut-être pour cela que tant de personnes croient à l’existence d’une ‘loser queue’.

Disons que vous enchaînez les victoires et que vous montez de quelques divisions, cela fera augmenter rapidement votre MMR, car il essaie de prédire votre véritable niveau, et c’est normal, c’est ce qui est censé se passer, mais le lendemain, vous tombez contre un smurf qui a probablement aussi enchaîné les victoires, car il joue contre des joueurs bien en dessous de son niveau.“

“Lorsque le jeu essaie ensuite de créer deux équipes équilibrées, il placera les joueurs avec le MMR le plus élevé dans des équipes opposées, ce qui sera très probablement les joueurs en série de victoires, car ils ont un MMR gonflé, et dans ce scénario, ce serait VOUS et le Smurf, et cela se produira pendant plusieurs parties jusqu’à ce que votre MMR revienne à son rang affiché ou en dessous, créant ainsi l’expérience de séries de victoires/défaites que nous connaissons tous et détestons.“

Plusieurs autres joueurs ont rapidement été d’accord avec l’avis de ce joueur, l’un d’entre eux soulignant comment les mesures dissuasives de Riot ne s’appliquent pas aux smurfs : “Aucun des dissuasifs habituels ne fonctionne sur eux, car le compte lui-même n’a pas de sens pour eux, tout est question de voir le KDA et les LP augmenter.“

