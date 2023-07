Les meilleurs champions du mode Arena 2v2v2v2 de LoL

Le mode Arena – ou 2v2v2v2 – de League of Legends vous promet des affrontements épiques. Découvrez les meilleurs champions pour vous hisser vers le Top 1.

Un nouveau mode de jeu arrive sur League of Legends : Arena. Dans cette expérience 2v2v2v2, vous enchaînerez avec votre coéquipier les affrontements dans de petites arènes, alors qu’un anneau de flamme digne d’un battle royale viendra petit à petit réduire la zone de jeu.

Après chaque round de combat, les joueurs reçoivent des golds – pour acheter des équipements – ou de puissantes améliorations permettant de lancer des grapins de Blitzcrank automatiques, d’avoir l’ultime de Kindred comme sort d’invocateur, ou d’être attaché à son partenaire tel une Yuumi, parmi tant d’autres.

Si le mode Arena se veut indéniablement fun, cela n’a pas empêché les joueurs du serveur PBE de partir à la recherche des meilleurs champions et des meilleures compositions d’équipes.

Voici notre sélection des meilleurs champions pour vous aider à décrocher le Top 1 dans le mode 2v2v2v2 de League of Legends.

Riot Games

Les 10 meilleurs champions du mode Arena de LoL

Kayn

Certains champions sont redoutables grâce à leurs dégâts, d’autres grâce à leur tanking ou encore leur mobilité. Quant à Kayn… il excelle dans quasiment tous les domaines.

Après quelques premiers rounds un peu difficile ou votre objectif devrait être d’infliger un maximum de dégâts à des champions de corps à corps, vous débloquerez votre form Darkin et la fête pourra alors commencer.

Pour vos items comme vos améliorations, un mix de dégâts, tanking et accélération de compétence fera de vous un monstre intuable, profitant d’un omnivampirisme démentiel alors que vous atomisez vos ennemis.

Taric

Taric est très probablement le champion le plus résilient du mode Arena. Avec l’excellent scaling du Coeuracier, Taric peut atteindre des montants de PV astronomiques, et rendre encore plus absurdes les soins de son A.

Pour couronner le tout, le passif de Taric lui permet de réduire en permanence le délai de récupération de son soin lorsqu’il attaque. Dans des arènes aussi petites (et qui ne font que rapetisser avec le temps), il devient rapidement très simple de rester au corps à corps et d’enchaîner les coups et les soins jusqu’à ce que les adversaires meurent à petit feu.

Syndra

La majorité des mages ont des petits problème de survie en Arena, mais Syndra fait office d’exception à la règle. Avec sa grande portée et son burst colossal, Syndra peut se débarrasser facilement de la plupart des champions squishy.

Et pour les monstres de tankiness comme Taric, Mundo et Singed ? Grâce aux montants hallucinants d’accélération de compétence qu’il est possible d’accumuler en 2v2v2v2, vous pourrez abuser de votre Z et votre E pour maintenir les indésirables à distance.

Shaco

En l’espace de quelques jours sur le serveur PBE de LoL, Shaco AP est devenu le cauchemar de nombreux joueurs du mode Arena.

Dans les petites arènes de ce mode de jeu, la victoire revient bien souvent à l’équipe qui parvient à prendre le contrôle du milieu de la carte, et/ou des plantes de soin.

Avec ses fameuses box et sa mobilité hors pair, Shaco peut harceler ses ennemis tout en minant le terrain, forçant les malheureux adversaires à se jeter dans les box du centre de la carte pour échapper à l’anneau de feu.

Twitch

Si les ADC ont de sérieux problèmes de survie en mode Arena, Twitch a la solution pour régler le problème : plus de dégâts et de portée que tout le monde, afin d’éliminer le danger avant même qu’il ne s’approche.

Accompagné d’un tank ou d’un enchanteur, Twitch est l’un des meilleurs champions “glass cannon” d mode 2v2v2v2.

Singed

On pourrait penser que Singed ne profiterait pas autant de son côté insaisissable dans une petite arène que dans la Faille de l’Invocateur. Pourtant, le chimiste est bien l’un des meilleurs tanks de ce mode de jeu.

En effet, de nombreuses améliorations permettent de profiter d’une régénération de PV colossale, d’une vitesse de déplacement extrême ou encore de dégâts surprenants pour la traînée de poison.

Pour couronner le tout, le E de Singed permet d’envoyer les ennemis dans le cercle de feu en fin de round.

Malzahar

Vous l’aurez sans doute deviné, c’est bien l’ultime surpuissant de Malzahar qui lui permet de se hisser parmi les meilleurs champions de mode Arena.

En effet, il est très simple d’accumuler énormément d’AP grâce à diverses améliorations. Avec suffisamment d’AP et un collègue un minimum dégourdi, votre ultime signera bien souvent l’arrête de mort immédiat de l’un de vos ennemis.

Avec un peu de chance, vous pourriez-même trouver l’augmentation qui permet d’avoir une deuxième charge d’ultime !

Kayle

Kayle a besoin de scale avant de devenir la menace absolue que tous les joueurs de LoL redoutent. La bonne nouvelle, c’est que ce moment de bascule arrive très vite dans le mode Arena.

Même si vous devez encaisser quelques défaites en début de partie, vous povuez être certain que les rounds ne vont aller qu’en s’améliorant, et il n’est pas rare de voir une équipe avec Kayle signer une remontada légendaire.

Pour couronner le tout, Kayle profite très bien de nombreuses améliorations puisqu’elle peut s’accommoder de bonus AP comme AD.

Zed

Zed n’est certainement pas à mettre entre toutes les mains, mais un joueur expérimenté saura souvent faire des miracles aux commandes du ninja assassin.

Avec ses dégâts monocibles colossaux et sa bonne mobilité, Zed peut bien souvent trouver la cible dangereuse du duo et l’éliminer en un claquement de doigts.

Attention néanmoins aux Zhonyas et aux différentes améliorations qui pourraient vous rendre la vie dure.

Alistar

En mode Arena, ne pas perdre peut souvent suffire pour gagner. Et si cette phrase vous semble cryptique, c’est que vous n’êtes jamais morts face à un Alistar full tank qui s’amuse à vous envoyer hors map à grands coups de tête.

Avec son tanking exceptionnel et ses puissants CC, Alistar est l’un des meilleurs tanks du mode de jeu. De plus, certaines améliorations peuvent également lui permettre d’infliger des dégâts surprenants.

Tier list des champions en mode Arena

Vous souhaitez aller plus loin et avoir un aperçu global du niveau de puissance des champions dans le nouveau mode 2v2v2v2 de LoL ?

Le streamer et analyste LoL LS s’est associé au joueur de haut niveau Elite500 pour constituer une tier list complète pour le mode Arena de LoL, que vous pouvez retrouver ci-dessous.