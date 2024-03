GTA 6 : La date de sortie aurait leaké, peut-on s’y fier ?

La fenêtre de lancement de GTA 6 et même une date précise ont été divulguées par un certain nombre de leakers crédibles qui ont eu raison par le passé. Mais à quel point les nouvelles informations sont-elles fiables ?

Initialement rapporté par Metro, plusieurs sources ont indiqué que GTA 6 serait lancé au premier trimestre 2025. Les joueurs potentiels étaient jusque-là exaspérés par l’attente, après que la fenêtre de sortie de 2025 a été révélée dans la première bande-annonce tant attendue du jeu.

Depuis lors, Jason Schrier de Bloomberg a suggéré que le jeu arriverait plus tôt en 2025. Cette nouvelle information semble corroborer avec la source du leaker JarlOfRivia suggérant une sortie pour « peut-être janvier ou février ».

Un autre leaker du nom de Nuro est allé plus loin en affirmant que GTA 6 serait lancé le 18 février 2025. C’est la véracité de ces sources qui doit être examinée.

Nous ne considérons certainement pas Jason Schrier comme un “leaker”, mais le reporter vétéran a un flair solide pour les nouvelles et peut être considéré comme fiable tant pour l’information que pour l’opinion. Ses années d’expérience à révéler certaines des plus grandes histoires de l’industrie en font sans doute la source la plus crédible.

Particulièrement après avoir annoncé la bande-annonce de GTA 6 en avance sur le programme. Sa suggestion du premier trimestre pour 2025 laisse donc le champ libre pour une sortie durant cette période de trois mois.

D’autre part, JarlOfRivia est bien connu pour avoir prédit le contenu du trailer du jeu vidéo avec une précision quasi parfaite. Leur prédiction pour une sortie en janvier ou février s’appuierait sur une source interne, mais il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela avec une certitude absolue.

Nuro n’a peut-être pas prédit le contenu de la bande-annonce de GTA 6, mais il a bien ciblé une fenêtre de sortie précise et a précédemment divulgué des mises à jour surprise pour Red Dead Redemption 2 à l’avance.

Les paris sont donc ouverts et les leakers ont fait leur choix pour une date de sortie précise de GTA 6. Le 18 février 2025 tombe cependant un mardi, une décision qui peut sembler étrange pour ce que les analystes appellent la sortie « la plus importante » de l’histoire du jeu vidéo.

“Dans 11 mois à partir d’aujourd’hui, le jeudi 18 février 2025, Grand Theft Auto VI fera son lancement mondial.”

Vous pouvez décider par vous-même du sérieux avec lequel vous souhaitez prendre ces fuites concernant la date de sortie de GTA 6. Surtout compte tenu du bilan récent de Rockstar (et de l’industrie en général) concernant les retards.

De notre côté, nous préférons les prendre avec de grosses pincettes.

