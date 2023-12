DLC Shattered Space de Starfield : tout ce que l’on sait

Alors que les joueurs explorent chaque aspect de l’immense univers de Starfield, Bethesda se prépare à sortir le premier DLC du jeu. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur l’extension Shattered Space, y compris sa date de sortie potentielle.

Prenant exemple sur Fallout et Elder Scrolls, Starfield est le projet le plus ambitieux de Bethesda à ce jour. Avec plus de 1 000 planètes éparpillées dans la galaxie et une intrigue principale captivante, les joueurs ont beaucoup à explorer.

En plus de la campagne principale, il y a des tas de choses avec lesquelles les fans peuvent s’amuser pendant des centaines d’heures. Cela comprend des missions optionnelles, la construction de vaisseaux, des quêtes secondaires essentielles, et plus encore. L’excitation ne s’arrête pas là, car les développeurs ont montré un soutien continu pour Starfield après son lancement.

Le premier DLC, Shattered Space, a d’ors et déjà été annoncé. Voici donc tout ce que nous savons actuellement à son sujet.

Sommaire

Une date de sortie pour le DLC Starfield Shattered Space de Starfield est-elle prévue ?

Bethesda n’a pas encore donné de date de sortie officielle pour le DLC Shattered Space de Starfield. Cependant, ile devrait arriver en 2024. Cette information est basée sur un post publié sur le blog de Bethesda. Le DLC est brièvement mentionné : « l’équipe travaille d’arrache-pied sur le développement de Shattered Space, notre première grande extension à venir l’année prochaine ».

Si nous nous référons aux sorties précédentes de Bethesda comme Fallout 4 et Skyrim dont les DLC ont été lancés six à huit mois après leur sortie, nous pouvons nous attendre à ce que le DLC de Starfield soit lancé en mars ou mai 2024.

Cependant, ce ne sont pour l’instant que de spéculations. Nous mettrons bien sûr cet article à jour dès que nous en saurons plus.

Comment obtenir le DLC Shattered Space de Starfield

Les joueurs de Starfield ayant le Game Pass peuvent obtenir le DLC Shattered Space en passant à l’Édition Premium pour 34,99€. Pendant ce temps, ceux qui possèdent une copie physique de Starfield devront acheter le DLC séparément lorsqu’il sera finalement lancé.

Heureusement, si vous avez acheté l’Édition Premium, numérique ou physique, ou l’Édition Constellation, vous avez déjà accès à Shattered Space. Vous n’aurez à dépenser aucuns frais supplémentaires pour y jouer.

Détails sur le DLC Shattered Space de Starfield

A l’heure actuelle, on sait peu de choses sur le DLC Shattered Space de Starfield. Au moment de la rédaction de cet article, Bethesda a confirmé qu’il s’agira d’une « extension de l’histoire ». Cette nouvelle a été annoncée via l’Édition Premium de Starfield, qui inclut le DLC gratuitement.

Voici certaines des spéculations qui circulent dans la communauté Starfield concernant le DLC Shattered Space :

Histoire de la Maison Va’ruun : Il existe plusieurs factions dans Starfield qui ne sont pas entièrement explorées dans l’histoire principale. Une de ces factions qui pourrait potentiellement voir une expansion significative est la Maison Va’ruun. Bien que cela puisse sembler tiré par les cheveux, leur résurgence pourrait perturber la paix des Systèmes Établis.

: Il existe plusieurs factions dans Starfield qui ne sont pas entièrement explorées dans l’histoire principale. Une de ces factions qui pourrait potentiellement voir une expansion significative est la Maison Va’ruun. Bien que cela puisse sembler tiré par les cheveux, leur résurgence pourrait perturber la paix des Systèmes Établis. Explication de ce qui a causé la dévastation de la Terre : Shattered Space pourrait être un DLC potentiel qui vous transporte dans le passé pour assister à la dévastation de la Terre. Cette spéculation est basée sur l’invention du Grav Drive par Victor Aiza, qui a malheureusement conduit à l’effondrement de l’atmosphère de la planète.

: Shattered Space pourrait être un DLC potentiel qui vous transporte dans le passé pour assister à la dévastation de la Terre. Cette spéculation est basée sur l’invention du Grav Drive par Victor Aiza, qui a malheureusement conduit à l’effondrement de l’atmosphère de la planète. Entrée dans L’Unité : La communauté a minutieusement exploré le mode New Game + de Starfield. Étant donné la nature imprévisible et chaotique de l’univers, il est plausible que l’entrée dans L’Unité puisse entraîner une fracture spatiale. Il est suggéré que lorsque vous vous aventurez dans New Game +, votre existence est dispersée à travers le multivers, ce qui pourrait soutenir cette théorie.

Nous devrons attendre d’avoir des informations officielles pour savoir exactement ce qu’il en est du DLC Shattered Space. Dès que nous aurons plus de détails, nous mettrons à jour cet article.

Pour en savoir plus sur le jeu de Bethesda, consultez la rubrique Starfield de notre site.