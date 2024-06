Les jeux les plus attendus de 2024 : Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong, Black Ops 6…

2024 a déjà vu la sortie de nombreux titres majeurs, et d’autres jeux AAA sont encore attendus dans les prochains mois. Découvrez les plus grands jeux vidéo à venir en 2024 et leurs dates de sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch et PC.

Après plusieurs lancements importants l’année dernière, 2024 continue sur sa lancée avec des sorties notables comme Final Fantasy 7 Rebirth et Hellblade 2. Heureusement, de nombreuses autres sorties sont prévues tout au long de l’année, allant des nouveautés à des franchises bien établies.

Voici un aperçu de tous les plus grands jeux AAA à venir en 2024 sur toutes les plateformes.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (21 juin)

FromSoftware

Les joueurs attendent depuis deux ans le DLC d’Elden Ring. Elden Ring a été un succès, auprès des joueurs comme des critiques, lors de sa sortie en 2022, devenant rapidement la sortie la plus réussie de FromSoftware et remportant de nombreuses récompenses. Depuis, les joueurs sont impatients de revisiter ce monde brutal.

Leur souhait est sur le point de se réaliser avec Shadow of the Erdtree, le premier DLC du jeu qui les emmène dans une nouvelle zone – le Royaume des Ombres. Cette nouvelle carte sera remplie d’ennemis atroces, de lore à découvrir, et bien sûr, de boss extrêmement difficiles.

Black Myth: Wukong (20 août)

GAME SCIENCE

Depuis sa première révélation en 2020, Black Myth: Wukong est l’un des jeux les plus discutés en développement. Enfin, en août 2024, les joueurs pourront mettre la main sur ce RPG d’action ambitieux qui explore la mythologie chinoise ancienne.

Vous incarnerez le Destiné, un être capable de se transformer en créatures mortelles avec des capacités spéciales, y compris le vol. Black Myth: Wukong reste enveloppé de mystère, mais l’attente ne sera plus très longue avant de découvrir ce que Game Science nous réserve.

Star Wars Outlaws (30 août)

Ubisoft

Star Wars Outlaws est le dernier titre à étoffer l’univers de science-fiction bien-aimé de George Lucas, suivant les traces de la série Jedi. Développée par l’équipe derrière The Division, il applique la formule open-world typique d’Ubisoft à des lieux emblématiques de la franchise.

Jouant le rôle de la criminelle Kay Vess entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, les fans visiteront Tatooine, Akiva et de nombreuses nouvelles planètes tout en tentant de réaliser un gros coup, tout en évitant les griffes de l’Empire.

Silent Hill 2 (8 octobre)

Konami

Les fans de Silent Hill ont dû faire preuve de patience ces dernières années, alors en attendant le prochain jeu principal, Konami sort un remake de Silent Hill 2. Il raconte la même histoire hantée de l’original de 2001, alors que James Sunderland se rend dans la ville éponyme à la recherche de sa femme.

Cependant, le remake échange les contrôles de tank contre une perspective moderne à la troisième personne, cherchant à vous immerger pleinement dans chaque rencontre terrifiante. Le combat est également remanié, s’inspirant d’autres titres brutaux comme The Last of Us.

Call of Duty: Black Ops 6 (25 octobre)

Activision

Une nouvelle année signifie un nouveau Call of Duty, et l’édition 2024 sera Black Ops 6 de Treyarch. Suite aux événements de Cold War, l’histoire du jeu est un autre thriller d’espionnage, où l’on voit Woods et Adler devenir des renégats après que la CIA ait été infiltrée par une taupe.

Comme toujours, le jeu propose aussi un nouveau mode multijoueur pour les fans, avec de nouvelles armes et cartes, ainsi que des fonctionnalités de retour comme le mode Théâtre et le système de Prestige classique. À bien des égards, BO6 est un retour aux sources de la série et les joueurs attendent le mois d’octobre avec impatience.

Assassin’s Creed Shadows (15 novembre)

Ubisoft

Un an après Mirage, la série phare d’Ubisoft revient avec Assassin’s Creed Shadows. Cette fois, la franchise nous emmène dans le Japon du XVIe siècle, où l’histoire est racontée du point de vue du shinobi Naoe et du samouraï africain Yasuke.

La suite incorpore tous les éléments que les fans attendent, des éliminations furtives et du parkour aux systèmes RPG profonds. Mais, grâce au nouveau décor, vous pouvez également vous attendre à des combats à l’épée plus élégants et à une carte colorée à explorer.

Indiana Jones et le Cercle ancien (TBC)

Bethesda

Cela fait de nombreuses années que les fans d’Indiana Jones n’ont pas eu droit à un jeu vidéo de premier ordre qui ne soit pas en Lego, mais cela pourrait changer en 2024. Indiana Jones et le Cercle ancien est en cours de développement chez Bethesda, dirigé par la même équipe qui a créé les jeux modernes de Wolfenstein comme The New Order et The New Colossus.

Cette histoire originale suit l’archéologue préféré de tous entre le film original et La Dernière Croisade, alors qu’il se lance dans une aventure autour du monde à la recherche d’un artefact volé. Le personnage principal utilisera l’apparence de l’acteur Harrison Ford, mais sera doublé par nul autre que Troy Baker.

Voici les plus grands jeux AAA à venir en 2024. Nous mettrons à jour cette liste tout au long de l’année avec les nouveaux titres annoncés, alors revenez ici pour les derniers projets à venir.