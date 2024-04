Fortnite x Journée Star Wars 2024 : trailer, leaks de skins, sabres laser…

Un nouveau crossover Star Wars arrive dans Fortnite à l’occasion de la Journée Star Wars 2024. Voici tout ce que nous savons sur les fuites de skins, Sabres laser et plus encore.

Depuis 2019, les crossovers Star Wars sont très populaires dans Fortnite, tant auprès des fans de la franchise emblématique que des joueurs. La toute première collaboration a eu lieu avec la sortie de l’épisode IX : L’Ascension de Skywalker et a ajouté les skins de Rey et Finn avec des armes mythiques de Sabre laser dans le jeu.

Depuis lors, des crossovers Star Wars annuels ont lieu dans Fortnite, apportant des personnages emblématiques tels que le Mandalorian, Luke Skywalker, Dark Maul, Dark Vador… au jeu.

Cependant, en 2024, pour la quatrième fois, une nouvelle collaboration Star Wars a été annoncée et ce, juste avant la Journée Star Wars, le 4 mai.

Voici donc tout ce que nous savons sur la nouvelle collab Star Wars x Fortnite en 2024.

Epic Games a publié la bande-annonce pour le prochain crossover Star Wars sur le compte X/Twitter de Fortnite avec le titre « J’ai un bon pressentiment… », un rappel de la réplique culte prononcée pour la première fois dans Star Wars: Episode IV A New Hope.

En plus de la bande-annonce, la date de sortie du crossover a été mentionnée : le 3 mai 2024, ce qui signifie que l’événement arrivera juste un jour avant le 4 mai, la journée officielle de Star Wars. Le trailer a également révélé que le contenu du crossover arrivera dans les modes LEGO Fortnite et Fortnite Festival, en plus des modes Battle Royale traditionnels.

Fuites de la collab Fortnite x Star Wars 2024

Avec la sortie de la saison 2 du Chapitre 5 en cours, des dataminers ont révélé que divers objets à thème Star Wars ont été découverts dans les fichiers du jeu et devraient sortir en mai. Avec l’annonce officielle de la collaboration, ces rumeurs & leaks deviennent de plus en plus plausibles.

Selon les leaks de HYPEX, la collaboration inclura une nouvelle arme mythique appelée Wookie Bowcaster, des cosmétiques pour la Rebelle Leia Organa et Chewbacca, le déblocage des Sabres laser et des Forces, et du nouveau contenu pour LEGO Fortnite.

De plus, il a été révélé que le Cantina Band de John Williams arrivera au Fortnite Festival le 3 mai 2024, dans le cadre d’une collaboration avec le mode musical du jeu.

Une piste de course Rocket Racing et une voiture à thème Star Wars ont également été leakées.

Toutefois, Epic garde encore des éléments secrets, les joueurs étant impatients de découvrir plus de détails qui seront dévoilés lors de la prochaine mise à jour de Fortnite, prévue pour le 30 avril 2024.

En attendant, consultez la rubrique Fortnite de notre site pour ne rien rater de l’actualité du jeu.