Le PC gamer The Finals de Cybertek excelle grâce à NVIDIA Reflex et au DLSS 3 (à gagner !)

L’achat d’un nouveau PC gamer peut être un véritable casse-tête. Avec une multitude de composants parmi lesquels choisir, des soucis de compatibilité à prendre en compte et tout un jargon technique, il peut être difficile de déterminer exactement ce dont vous avez besoin pour votre configuration.

Heureusement, grâce à NVIDIA et à l’intégrateur français Cybertek, vous pouvez obtenir un PC exclusif The Finals, entièrement personnalisé et équipé de certains des meilleurs composants du marché pour booster votre fréquence d’images et vos performances.

Cybertek, un des plus grands intégrateurs français, est spécialisé dans le PC Gamer et propose un service de customisation en ligne avec gravure premium.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis plus de 25 ans, ils proposent des PC prêts à l’emploi ou sur mesure, incluant même le watercooling custom. Tu ne sais pas comment choisir ta configuration ? Pas de panique, leurs conseillers experts t’aident à choisir la configuration idéale, par messagerie ou au téléphone.

Mais ce n’est pas tout. Cybertek est le premier e-tailer en France à proposer en plus une personnalisation poussée à l’extrême avec de la gravure à la fois sur les vitres et sur les boîtiers de ton PC. C’est simple et rapide. Cela se fait directement lors de l’ajout de ton PC au panier, en quelques clics.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et Cybertek, ce n’est pas que des PC… Il vend aussi des composants et périphériques, disponibles en ligne et dans 17 magasins en France, avec livraison en Belgique.

En partenariat avec NVIDIA et MSI, Cybertek a conçu ce PC gamer exclusif à l’Europe pour les joueurs aguerris qui veulent profiter de leurs jeux en 1440p à des fréquences d’images si élevées couplées aux technos next-gen GeForce qu’elles feraient grimacer n’importe quel joueur console.

Mais cela va au-delà des simples composants, car la carte graphique MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 2X OC qui équipe cetteconfig de compét’ embarque les dernières technologies GeForce rattachées à l’architecture Ada Lovelace de la famille des RTX Série 40, dont la suite technologique NVIDIA DLSS boostées par l’IA comme le DLAA, le DLSS Super Résolution ou le DLSS Frame Génération qui multiplie les performances en jeu grâce à l’IA pour générer un plus grand nombre d’images tout en maximisant la réactivité avec la réduction de latence en temps réel avec NVIDIA Reflex.’ Bénéficiez également des nouveaux pilotes pour optimiser vos jeux dès le jour de leur sortie, profiter des technologies NVIDIA et vivre la meilleure expérience gaming avec nos outils – le tout depuis NVIDIA App.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Cyberpunk 2077 pensent avoir trouvé le lieu de la suite du jeu

L’article continue après la publicité

Caractéristiques clés :

Boîtier : MSI MAG M100R PZ

Processeur (CPU) : AMD Ryzen 5 7500F

Carte graphique (GPU) : MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 2X OC

Carte mère : MSI PRO B650-M-P

RAM : 32 Go (2×16 Go) Corsair Vengeance DDR5 5200

Stockage : SSD Crucial P3 Plus 1 To (PCIe 4.0)

Refroidissement : MSI MAG CoreLiquid M240 (watercooling)

Alimentation : MSI A750GL PCIE5 ATX 750W (80+ GOLD)

Prix : 1479,99 €

Un PC optimisé pour la Saison 3 de The Finals

La saison 3 du shooter free-to-play The Finals est live avec son lot de nouveautés !. En plus de nouvelles cartes, le titre propose également le ray tracing via le SDK RTX GI de NVIDIA, aka RTX Global Illumination, pour offrir une reproduction des effets de la lumière plus fidèle que jamais aux lois de la physique. Mais ces outils sophistiqués n’ont pas besoin de nuire aux performances, comme le prouvent les benchmarks de l’impressionnante configuration du PC gamer The Finals de Cybertek.

Un boost de performance indéniable avec le DLSS 3

Lorsque le jeu tourne en 1440p avec les paramètres graphiques Épiques, y compris RTX GI, The Finals atteint environ 98 FPS au compteur. Mais les choses deviennent beaucoup plus excitantes en prenant en compte la génération d’images DLSS 3, qui peut être le facteur décisif entre victoire et défaite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Finals (1440p, Épique) Fréquence d’images (IPS/FPS) DLSS 3 désactivé 98 FPS DLSS 3 (DLAA) + Reflex avec Boost ON 110 FPS DLSS 3 (Qualité) + Reflex avec Boost ON 140 FPS DLSS 3 (Équilibré) + Reflex avec Boost ON 139 FPS DLSS 3 (Performance) + Reflex avec Boost ON 160 FPS

Comme vous pouvez le constater avec ce test en conditions réelles, vous pouvez améliorer votre fréquence d’images dans The Finals en utilisant le DLSS 3 et obtenir une augmentation de FPS allant jusqu’à 63%, grâce à la RTX 4070 Super logée dans cette configuration PC. Assurez-vous simplement que votre moniteur puisse suivre la cadence ultra-rapide pour profiter de tous les avantages offerts par le PC personnalisé The Finals de Cybertek.

Mais cela va encore plus loin, avec NVIDIA Reflex offrant également une réduction significative de la latence de rendu et de votre système. En utilisant l’application NVIDIA (NVIDIA app) et ses overlays associés (avec la combinaison de touches Alt-R), vous pouvez surveiller les performances de votre système en temps réel pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre configuration.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

NVIDIA Reflex est crucial pour les jeux compétitifs

La latence est LE facteur déterminant pour vos performances, et nous avons examiné ses impacts avec une configuration Reflex complète dès 2022. Heureusement, The Finals prend également en charge NVIDIA Reflex, vous permettant de réduire la latence de rendu.

Cette technologie contourne la file d’attente de rendu et améliore la communication entre votre processeur et votre carte graphique, de sorte que la latence de rendu puisse être efficacement réduite. Cela est encore renforcé par Boost, également disponible dans The Finals.

NVIDIA

En utilisant Reflex, le PC gamer The Finals de Cybertek réussit à réduire la latence de rendu de 22 ms à des valeurs aussi basses que 6 ms, soit une diminution de 72 %, vous offrant un avantage compétitif considérable dans The Finals. En effet, plus la latence est faible, plus votre PC est réactif et plus vous augmentez vos chances de gagner.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

NVIDIA GPU Boost permet également d’augmenter efficacement les fréquences d’horloge de votre GPU dans les scénarios où votre carte graphique peut être limitée par le CPU. Cela vous permet d’obtenir un jeu plus réactif, tant en termes de latence de rendu qu’en poussant votre matériel à ses limites.

Magnifiquement conçu et assemblé

Maintenant que nous avons couvert exactement ce que vous pouvez attendre en termes de performances du système, il y a plus à dire sur le matériel. Si vous deviez construire un PC vous-même, l’un des facteurs de prise de tête assurée serait la gestion des câbles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous ouvrez le châssis du PC gamer The Finals de Cybertek ou si vous profitez simplement de la vitre latérale en verre trempé pour jeter un coup d’œil aux entrailles de la bête, vous verrez que tous les câbles sont parfaitement organisés. Les composants sont solidement raccordés et fixés dans un boîtier bien rangé et refroidi.

En faisant confiance à Cybertek et à ses 25 ans d’expérience dans l’assemblage de PC gamer, vous êtes assuré que votre nouvelle configuration arrivera entre vos mains en parfait état, optimisée et prête à l’emploi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La personnalisation jusque dans les détails

Il serait dommage de monter cette machine de guerre dans une carrosserie lambda, et Cybertek l’a bien compris. Dans le cadre de cette collaboration avec NVIDIA, MSI et Embark Studios, ce PC en édition très limitée s’offre un boîtier MSI MAG M100R PZ à la hauteur de son contenu.

Pas moins de 11 variantes de la configuration sont disponibles, avec chacune une gravure d’excellente facture d’un personnage de The Finals sur les vitres et à même le boîtier.

De plus, la personnalisation de ce PC gamer The Finals va bien au-delà de l’esthétique. Afin que votre configuration réponde parfaitement à vos besoins, les experts de Cybertek ont pré-sélectionné les périphériques compatibles parfaits pour sublimer votre station de jeu : SSD supplémentaire, carte wifi ou encore les incontournables claviers, souris, et écrans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un PC qui garde la tête froide

Mais ce n’est pas tout, puisque le PC The Finals de Cybertek profite également d’un système de refroidissement hors pair. Lors des stress tests via OCCT, le CPU atteint une température maximale de 88°C sous des charges synthétiques soutenues grâce à son refroidissement liquide MSI MAG CoreLiquid M240 Comme il ne s’agit pas d’un scénario réel, les températures en jeu pour le PC resteront sans problème dans des plages de sécurité, ce qui signifie que le PC ne semblera pas sur le point de décoller chaque fois que vous démarrez un jeu.

Les températures du GPU sont tout aussi impressionnantes, avec le RTX 4070 Super Ventus OC overclocké en usine, vous pouvez déjà vous attendre à une légère augmentation des performances par rapport aux fréquences du GPU de la Founder’s Edition. Mais il fonctionne également merveilleusement bien dans The Finals, atteignant des températures d’environ 70°C sous charge maximale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et cerise sur le gâteau, grâce à la technologie Zero Frozr de la carte graphique MSI, les ventilateurs du GPU s’arrêtent lorsque cette dernière n’est pas sollicitée garantissant un silence optimal et une économie d’énergie.

Un bijou de polyvalence

Bien que le PC gamer The Finals de Cybertek puisse porter la marque du mastodonte de l’esport sur son boîtier, il est conçu pour supporter avec brio tous les jeux que vous pourriez vouloir y lancer. Des AAA aux joyaux indépendants en passant par les titres en VR les plus immersifs, ce PC sera capable de sublimer votre expérience de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la véritable commodité est de profiter de toute cette puissance et de cette technologie à portée de main, dans un magnifique boîtier personnalisé, sans avoir besoin de la moindre expertise technique. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter le PC, d’installer Windows, et de commencer à jouer.