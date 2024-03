PlayStation 5 Pro : Rumeurs, spécifications et possible date de sortie

Avec des rumeurs circulant sur une potentielle PlayStation 5 Pro, passons en revue toutes les informations disponibles actuellement afin d’avoir une meilleure idée de ce que Sony pourrait potentiellement préparer.

Alors que la PlayStation 5 entame la quatrième année de son cycle de vie, les rumeurs concernant une version pro de la console vont bon train. La PlayStation 4, la génération de console précédente de Sony, avait reçu sa mise à niveau pro juste trois ans après le lancement de la console originale, donc la PS5 est plus que mûre pour son homologue PS5 Pro.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lancée comme un “palliatif”, la PlayStation 4 Pro a introduit un meilleur GPU pour un meilleur soutien des nouveaux modes “performance” dans certains titres qui ont augmenté la fidélité graphique. Principalement destinée à apporter le jeu en 4K à la console, la PS4 Pro a connu un certain succès pendant ses quatre années sur le marché.

Sony n’a pas encore annoncé ou confirmé l’existence de la PS5 Pro, selon Insider Gaming, connu pour publier des rapports et des fuites fiables, a renforcé son rapport de mars indiquant qu’une PS5 Pro est en route. Il est présumé que Sony adopte une stratégie similaire à celle de la PS4 Pro.

Plutôt que de laisser le matériel s’épuiser sur une période de cinq à sept ans, ces nouvelles consoles palliatives permettraient à Sony et à Microsoft de proposer du matériel plus récent pour ceux qui peuvent se le permettre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rappelez-vous, tout ce qui est écrit ici est spéculatif et ne doit être considéré que comme une rumeur pour le moment. Donc, prenez toute information que vous voyez sur cette potentielle console avec d’énormes pincettes.

La PS5 Pro est-elle réelle ? Qu’est-ce que le Projet Trinity ?

À l’heure actuelle, non, la PS5 Pro n’a pas été confirmée par Sony et reste pure spéculation. Cependant, Tom Henderson, la principale source de nouvelles liées à la PS5 Pro, a désigné la PS5 Pro comme ‘Project Trinity’ et a dit qu’elle est en développement depuis début 2022.

Beaucoup d’attentes sont basées sur la dernière génération de consoles, lorsque Microsoft et Sony ont ajouté la PS4 Pro et la Xbox One X à la liste du matériel disponible. Comme pour les prédictions entourant la PS5 Slim, beaucoup de rumeurs sont basées sur les actions précédentes des fabricants de matériel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sony

Spéculation sur les spécifications de la PS5 Pro

Moore’s Law is Dead a récemment publié une vidéo détaillant les spécifications de la console PS5 Pro. Comme pour toute vidéo de Moore’s Law is Dead, les détails fournis sont à prendre avec précaution, le Youtubeur ayant eu des succès et des échecs avec ses fuites dans le passé.

Cependant, Tom Henderson chez Insider Gaming a confirmé que de nombreux détails divulgués entourant la PS5 Pro sont précis. Selon Henderson, la PS5 Pro devrait sortir avec une mémoire système de 576 Go/s (18GT/s), une augmentation de 28% par rapport à la version de lancement de la console Sony.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le CPU sera prétendument identique à celui de la PS5, mais la PS5 Pro sera dotée d’un ‘Mode Fréquence CPU Élevée’. Ce mode poussera le CPU à 10% de plus que la PS5 originale, le montant à 3,85 GHz.

De plus, selon cette même source, la PS5 Pro aura un GPU plus grand avec une amélioration du rendu de 45% plus rapide que son prédécesseur. On dit également que la PS5 Pro offrira des compatibilités de ray tracing 2 à 3 fois plus rapides et dans certains cas 4 fois lorsque possible.

Selon Insider Gaming, la PS5 Pro devrait sortir à l’automne 2024. Bien que Sony n’ait pas encore annoncé officiellement d’informations concernant la prochaine itération de la PS5, de nouveaux détails divulgués ont émergé, indiquant que la console sera lancée plus tard cette année.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ces détails divulgués proviennent de Tom Henderson mentionné précédemment, qui a prédit avec précision le dispositif de streaming portable de PlayStation avant l’annonce. Écrivant pour Key to Gaming, Henderson a dit s’attendre à ce que la PS5 Pro soit lancée en novembre 2024.

Cela signifierait que la PS5 Pro serait lancée quatre ans après le lancement initial de la PS5.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la PS5 Pro. Nous mettrons à jour cet article dès que nous disposerons de nouvelles informations au sujet de cette nouvelle console.

L’article continue après la publicité