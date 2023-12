The Finals est-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

The Finals est un nouveau jeu de tir à la première personne plein d’action d’Embark Studios et les joueurs sur console pourraient se demander s’il est disponible sur PS4 et Xbox One. Nous avons la réponse pour vous juste ici.

Si vous cherchez un nouveau jeu de tir en équipe dans lequel vous plonger, The Finals est une toute nouvelle propriété intellectuelle d’Embark Studios qui met l’accent sur des environnements destructibles et encourage les joueurs à utiliser cette dynamique pour prendre l’avantage sur leurs adversaires.

Le jeu a finalement été lancé avec la mise à jour du patch 1.2.0 et était auparavant en bêta ouverte pour PC et consoles de génération actuelle, mais sera-t-il également disponible sur les consoles de dernière génération ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la disponibilité de The Finals sur PS4 et Xbox One.

The Finals sortira-t-il sur PlayStation 4 et Xbox One ?

Malheureusement, The Finals ne sera pas lancé pour PS4 et Xbox One. Il a été développé en gardant à l’esprit le PC et les consoles de génération actuelle. Cela signifie que le PC, la PS5 et la Xbox Series X|S sont les seules consoles où le jeu est disponible.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le jeu offre une nouvelle approche des FPS avec des manœuvres fluides entre les bâtiments et un environnement destructible mais interactif. Au moment de la rédaction, la Saison 1 bat son plein et les joueurs peuvent découvrir une tonne de nouveau contenu.

Voilà, c’est tout ce que nous savons sur la disponibilité de The Finals sur PS4 et Xbox One. Assurez-vous de revenir ici pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour.