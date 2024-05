Pourquoi les joueurs de Helldivers 2 PC sont-ils en colère contre Sony ? Explication de la controverse

Helldivers 2 commencera à exiger que ceux sur PC aient un compte PlayStation actif pour accéder au jeu, créant ainsi de la frustration pour de nombreux joueurs à travers le monde.

La nouvelle selon laquelle Helldivers 2 commencera à exiger que tous les joueurs Steam se connectent à un compte PlayStation Network actif pour accéder au jeu publié par Sony a mis la communauté en émoi.

Bien que Sony affirme que le lien de compte est essentiel pour protéger les joueurs et « maintenir les valeurs de sécurité et de protection offertes sur PlayStation et les jeux PlayStation Studios », et que le lien était initialement facultatif en raison de « problèmes techniques » au lancement, ce changement soudain a entraîné de nombreuses réactions choquées sur les réseaux sociaux et des bombardements de critiques négatives sur Steam.

Mais alors que beaucoup sont frustrés par les éditeurs qui veulent de plus en plus que les joueurs créent et connectent plusieurs comptes, un problème crucial lié au changement qui affecte Helldivers 2 risque d’être ignoré.

Pourquoi les joueurs de Helldivers 2 sont-ils en colère contre Sony ?

Comme l’a souligné le subreddit de Helldivers, le PSN n’est disponible que dans environ 70 pays sur plus de 190 pays reconnus dans le monde. Comparez cela à Steam, qui est disponible pratiquement partout avec un accès internet.

Les endroits sans accès au PSN incluent la plupart de l’Afrique (à l’exception de l’Afrique du Sud), certains pays européens, et même certains États membres de l’UE comme l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Arrowhead Game Studios

Cela signifie que les joueurs qui vivent dans ces pays-là, qui ont payé pour Helldivers 2 et qui ont potentiellement joué pendant des mois, ne pourront pas accéder au jeu après la date limite du 4 juin 2024 pour les joueurs existants, car ils ne peuvent pas créer de comptes PSN légitimement pour se connecter.

De plus, créer un compte dans une région prise en charge comporte des risques pour ceux qui vivent dans des endroits où le PSN n’est pas disponible. Les conditions d’utilisation du PlayStation Network indiquent : « Nous nous réservons le droit de suspendre, de résilier ou de restreindre tout compte… qui utilise ou a été créé à l’aide de fausses informations », ce qui signifie que les joueurs qui le font pourraient être bannis.

Étant donné le nombre de personnes jouant à Helldivers 2 sur Steam, cela pourrait avoir un impact sur de nombreux utilisateurs, les empêchant d’accéder au contenu qu’ils ont acheté. De plus, si le jeu continue d’être disponible sur Steam dans des pays sans accès au PSN, les nouveaux arrivants finiront par acheter un produit auquel ils ne pourront pas jouer.

Réponse des développeurs de Helldivers 2 à la polémique

Au moment de la rédaction de cet article, ni Sony ni Arrowhead Game Studios n’ont répondu formellement à la polémique ou discuté de changements potentiels concernant cette politique. Certains employés d’Arrowhead ont partagé des messages, y compris le PDG, qui a dirigé les joueurs vers le support PlayStation pour poser des questions.

Il a ensuite répondu aux bombardements de critiques en s’excusant pour la manière dont la situation s’est déroulée et en disant : « J’espère que nous pourrons nous racheter et regagner la confiance en fournissant une expérience de jeu continue de grande qualité ».

Le community manager Twinbeard a également déclaré aux joueurs frustrés dans le Discord officiel que « c’est la décision de Sony, pas la nôtre » et qu’Arrowhead est « en train de rentrer en contact avec Sony pour obtenir plus d’informations » concernant les « problèmes liés aux régions » que présentent la nouvelle exigence.

Le fait qu’Arrowhead soit conscient du problème et cherche activement une solution est un signe positif. Néanmoins, il est important pour les joueurs du monde entier de comprendre que ce qui peut être un inconvénient mineur pour ceux des États-Unis et du Royaume-Uni est un problème beaucoup plus sérieux pour les joueurs du monde entier.

Le community manager de Discord fait une déclaration

La situation s’est encore plus compliquée après que Spitz, le gestionnaire de communauté de Helldivers 2 sur le Discord officiel du jeu, a laissé un commentaire pour dire à ceux qui sont mécontents de « changer votre évaluation Steam et faire connaître votre mécontentement sur une plateforme qui compte ».

La réponse de la communauté à cela n’a pas été positive, beaucoup estimant que Spitz ne comprend pas le problème et qu’il n’est pas du côté de la communauté. Beaucoup pensent qu’il a raison concernant le fait de laisser une critique négative sur Steam plutôt que sur Discord, mais que la manière de l’annoncer n’était pas la bonne.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de cette situation alors ne manquez pas de revenir sur cet article et de consulter la rubrique Helldivers 2 de notre site.