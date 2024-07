Les joueurs de Valorant sur console n’arrivent pas à viser à cause des autres FPS

Les joueurs de Valorant sur console ont du mal à se débarrasser de leurs réflexes acquis dans d’autres FPS, ce qui les amène à manquer des tirs faciles.

La plupart des jeux FPS sur consoles majeures comme la PlayStation et la Xbox nécessitent des compétences en visée et en mouvement pour jouer à un niveau élevé. Dans des jeux comme Call of Duty et Apex Legends, les joueurs dominent les combats grâce à des mouvements rapides, comme le strafe et la recherche de couverture.

Valorant, cependant, est un jeu de tir tactique qui récompense les joueurs pour la maîtrise des mouvements, mais pas lorsqu’ils tirent. Les joueurs qui découvrent le titre de Riot Games sur console apprennent à leurs dépens qu’ils doivent s’arrêter complètement avant de tirer.

Un joueur a partagé son expérience sur Reddit en essayant de strafe et de tirer comme il le ferait dans Call of Duty. Dans le clip, les deux joueurs vident leurs chargeurs l’un sur l’autre sans arrêter de bouger, ce qui fait que presque aucune de leurs balles ne touche la cible.

Les utilisateurs dans les commentaires ont trouvé la vidéo hilarante, et de nombreux joueurs sur console ont expliqué qu’ils avaient fait la même erreur après des années passées à jouer à d’autres jeux.

“Pas de strafe en tirant, c’est le plus dur à apprendre en jouant à Valorant sur console. Il faut désapprendre tellement de réflexes,” a déclaré un joueur.

“Je jouais à Apex Legends, Titanfall 2, COD (depuis BO2), et maintenant je dois désapprendre 10 ans de réflexes de strafe ou de mouvement en tirant. C’est difficile,” a ajouté un autre.

Un joueur a fait remarquer que très peu de titres sur la génération actuelle de consoles sont classés comme des jeux de tir tactiques, comme Rainbow Six Siege et Insurgency, et aucun ne pénalise les joueurs pour bouger en tirant.

“Oui, ils sont nuls dans ce clip, mais c’est une expérience assez nouvelle pour la console,” a dit le joueur.

Valorant n’est disponible sur console que depuis peu, donc les joueurs devraient pouvoir s’adapter aux nouvelles mécaniques avec le temps. Cependant, il peut être difficile de passer à Valorant après une session sur un autre FPS le même jour, tant le jeu de Riot Games est différent.

