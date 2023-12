The Finals pulvérise instantanément le nombre de joueurs de MW3

Le lancement surprise de The Finals lors des Game Awards a clairement joué en sa faveur. Le titre est instantanément devenu l’un des plus populaires sur Steam. Et il a largement surpassé des concurrents comme Modern Warfare 3.

Après une période de bêta incroyablement réussie, The Finals a été lancé par surprise lors des Game Awards.

Bien qu’être gratuit donne à The Finals un avantage sur la concurrence, il est difficile de nier l’ampleur phénoménale de son lancement.

De plus, The Finals a maintenu sa fanbase le deuxième jour. En effet, il a alors atteint des sommets encore plus élevés avec un pic de joueurs dépassant les 200k, comparé aux 140k de MW3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Finals domine instantanément les classements Steam

Il est difficile d’imaginer un jeu détrônant des titres comme Counter-Strike 2 avec ses 1,2 million de joueurs concurrents constants et les 700k de DOTA 2.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Pourtant, le titre multijoueur très attendu a atteint 200k d’utilisateurs en simultané lors du lancement et 221k le lendemain. On peut donc dire que l’arrivée de The Finals a été extrêmement réussie.

Embark Studios

Il a déjà obtenu plus de 20k critiques sur Steam, la grande majorité étant positives. Bien que le jeu ait eu des problèmes de serveur ici et là, quelques plaintes des joueurs depuis la bêta, il reste une valeur sûre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour comparer, Apex Legends a eu un pic de 336k sur 24 heures, GTA V de 253k, Baldur’s Gate 3 de 150K et MW3 de 140k à ce jour. Il est important de garder à l’esprit que MW3 est également disponible sur Battle.net et que CoD est incroyablement populaire sur console. Cependant, ces chiffres restent très prometteurs pour The Finals.

Reste à voir si The Finals peut maintenir l’élan généré par son lancement incroyablement réussi.