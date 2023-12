Comment utiliser la Configuration de Réserve dans The Finals

La Configuration de Réserve dans The Finals peut être un véritable atout dans l’arène. Elle permet en effet de changer d’armes et de gadgets. Voici comment vous pouvez l’utiliser pour avantager vous et votre équipe dans The Finals.

The Finals est une toute nouvelle expérience FPS pleine d’action d’Embark Studios. Dans ce jeu, les joueurs sont mis à l’épreuve dans différents modes. Il y a trois types de builds que les joueurs peuvent essayer, et chacune est dotée d’un ensemble spécifique de configurations.

Cependant, contrairement à d’autres jeux, il existe une Configuration de Réserve à laquelle vous pouvez accéder entre les matchs pour changer d’arme ou de gadgets. Elle peut être crucial lors des moments décisifs et ainsi donner l’avantage à votre équipe de manière inattendue.

Voici donc un guide sur la façon dont vous pouvez utiliser cette Configuration de Réserve dans The Finals.

Embark Studios

Tout d’abord, vous ne pouvez pas accéder à votre Configuration de Réserve tant que vous êtes vivant dans The Finals. L’option de changer votre configuration dans la Réserve est disponible uniquement lorsque vous êtes éliminé et en attente de réapparition.

Pendant que vous êtes spectateur, cherchez l’invite de bouton en bas à gauche de l’écran qui dit « Changer de Configuration ». Par défaut, ce sera le bouton ‘Carré’ sur une manette PlayStation, le bouton ‘X’ sur Xbox, et la touche ‘J’ sur un PC.

Voici les étapes pour utiliser la Réserve dans The Finals :

Attendez d’être éliminé. Cliquez sur le bouton « Changer de Configuration » pendant que vous êtes spectateur. La Réserve s’affiche. Échangez maintenant l’arme et/ou les gadgets que vous avez attribués à votre Réserve. Réapparaissez simplement et vous aurez votre nouvelle configuration.

Vous savez maintenant tout sur l’utilisation de votre Configuration de Réserve dans le jeu. Pour en savoir plus sur le jeu de Embark Studios, consultez la rubrique The Finals de notre site.