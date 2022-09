Les jeux AAA les plus attendus de 2023

2023 s’annonce comme une nouvelle année riche en sorties AAA. Nous avons donc rassemblé les plus grands jeux qui sont très attendus sur PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC et Stadia.

Après une année exceptionnelle de sorties majeures en 2022, on pourrait penser que les choses vont se ralentir au cours des 12 prochains mois.

Elden Ring et Horizon : Forbidden West ont notamment fait sensation, et nous avons encore God of War : Ragnarok et Modern Warfare 2 qui arrivent prochainement.

Cependant, si l’on se projette déjà en 2023, le programme semble tout aussi chargé, avec de nombreux jeux très attendus qui devraient arriver sur vos étagères.

Découvrez donc sans plus attendre les plus grands jeux AAA prévus pour 2023 sur PS5, Xbox Série X, Switch, PC et Stadia.

Les jeux AAA les plus attendus pour 2023

Forspoken : 24 janvier 2023

Si l’attente de Final Fantasy 16 devient trop longue, alors Forspoken pourrait être le jeu idéal pour vous faire patienter. Le premier jeu de Luminous Productions, une équipe comprenant de nombreux développeurs de FF VX, est un RPG d’action magnifique qui met l’accent sur une traversée rapide et fluide d’une carte tentaculaire.

Dans Forspoken, vous incarnez Frey, une femme ordinaire de New York qui se retrouve soudainement transportée sur l’étrange terre d’Athia. Pourquoi est-elle là, et pourquoi sa manchette lui parle-t-elle ? Nous ne tarderons pas à le découvrir.

Dead Island 2 : 3 février 2023

Après avoir été annoncé pour la première fois en 2014, puis après des années de développement infernal, Deep Silver a finalement dévoilé le gameplay de la suite tant attendue de Dead Island à la Gamescom 2022, tout en annonçant sa date de sortie.

Dans Dead Island 2, les joueurs se retrouveront au milieu d’un Los Angeles infesté de zombies, avec des armes brutales à fabriquer et des têtes à faire sauter que jamais auparavant. Après presque dix ans de développement, le retour de la série se fait attendre.

Hogwarts Legacy : 10 février 2023

Les fans du monde d’Harry Potter attendent depuis des années un jeu en monde ouvert, et Hogwarts Legacy semble enfin répondre à cette attente. Dans ce nouveau jeu, les joueurs pourront choisir leur maison, apprendre des sorts et même collectionner des animaux fantastiques, tout en résolvant le mystère au cœur de l’histoire.

Il y a également de nombreux lieux emblématiques à explorer, de la rue très animée du Chemin de Traverse à l’école de sorcellerie Poudlard elle-même. Si vous êtes le type de joueur qui connaît déjà son Patronus, alors il n’y a pas de jeu plus essentiel à attendre en 2023.

Starfield : Début 2023

Peu de jeux ont bénéficié d’un tel engouement que Starfield. L’épopée de science-fiction de Bethesda est en développement depuis au moins six ans et promet d’emmener la marque unique de RPG du studio dans les étoiles, dans une expérience que le directeur Todd Howard décrit comme “le Skyrim de l’espace”.

Il y aura environ 1 000 planètes et lunes à explorer, remplies d’ennemis à tuer, de butin à trouver et de faune à découvrir. Il s’agit sans aucun doute du projet le plus ambitieux de Bethesda à ce jour, et il sera certainement l’une des plus grandes sorties de 2023 lorsqu’il arrivera sur le Game Pass.

Final Fantasy XVI : Été 2023

Final Fantasy est l’une des séries les plus emblématiques du monde des jeux vidéo, avec un héritage de 35 ans. Et même en raison de sa longévité, un nouveau jeu génère toujours un niveau d’attente extrêmement fort, alors attendez-vous à ce que Final Fantasy 16 soit un événement majeur lorsqu’il arrivera.

Square Enix revient cette fois-ci aux bases de la franchise, en abandonnant la formule du monde ouvert de son prédécesseur. Cependant, le jeu conservera le combat en temps réel qui est devenu la norme ces dernières années.

Diablo 4 : 2023

L’annonce de Diablo 4 a énormément ravi les fans de la franchise, et pour ce nouvel opus, Blizzard ne va pas se reposer sur ses lauriers pour notre prochaine descente aux enfers.

Diablo 4 sera lancé avec près de 150 donjons à explorer et piller. La personnalisation des personnages va être beaucoup plus poussée que jamais dans l’histoire de la série, afin que vous puissiez totalement personnaliser votre guerrier et vous immerger véritablement dans ce monde sombre et ferme.

Suicide Squad: Kill the Justice League : 2023

Pour le cinquième opus de la série Batman Arkham, acclamé par la critique, Rocksteady a décidé de ne plus se concentrer sur le héros justicier, mais sur sa galerie de voyous. Cette fois, les joueurs vont pouvoir se glisser dans la peau de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, et pourront passer de l’un à l’autre à volonté.

La Suicide Squad a été chargée de traquer la Ligue des Justiciers, traditionnellement héroïque, qui est sous l’influence de Brainiac. Ce jeu devrait offrir une nouvelle perspective sur l’univers d’Arkham, ainsi que les combats acharnés pour lesquels ces jeux sont connus.

Star Wars Jedi Survivor : 2023

Star Wars Jedi : Fallen Order est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais réalisés, une suite était donc presque inévitable. Jedi : Survivor va reprendre l’histoire de Cal Kestis et de l’équipage du Mantis dans leur lutte pour la survie contre l’Empire.

Cinq ans après la décision de ne pas reconstruire l’ordre des Jedi, Survivor promet d’emmener Cal et ses amis dans un territoire beaucoup plus sombre, en interagissant avec certains des personnages les plus louches de la galaxie. Nous attendons donc avec impatience de voir quels visages familiers du space opera de George Lucas feront une apparition dans ce prochain opus.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 : 2023

Si le premier opus de Breath of the Wild a été l’un des jeux les plus acclamés par la critique de tous les temps, Breath of the Wild 2 pourrait bien être le jeu le plus attendu de 2023.

Les joueurs sont tombés amoureux de la réimpression de la franchise classique par Nintendo en 2017, et ils font encore de nouvelles découvertes à ce jour. Et si nous savons peu de choses sur cette suite pour le moment, nous pouvons nous attendre à une nouvelle version magnifique d’Hyrule à explorer avec davantage d’énigmes à résoudre.

Et voilà notre liste des plus gros jeux AAA prévus pour 2023. Nous mettrons à jour cet article tout au long de l’année avec les annonces et les retards les plus importants.