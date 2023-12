MW2 a l’air ridicule par rapport au contenu prévu pour la Saison 1 de MW3

La sortie de la feuille de route du contenu de Sledgehammer Games pour la Saison 1 de Modern Warfare 3 a laissé de nombreux joueurs avec l’impression que Modern Warfare 2 était un véritable ‘festival ennuyant’.

Les fans de Call of Duty ont fait l’éloge de Sledgehammer pour sa communication avec la communauté depuis la sortie de MW3 en novembre. Mais la révélation du contenu à venir dans la première saison du jeu a peut-être été le coup de grâce pour MW2.

La Saison 1 de MW2 a introduit deux nouvelles cartes et quelques modes en multijoueur, une nouvelle carte Warzone, et d’autres ajouts mineurs. Cependant, avec MW3, l’équipe a semblé tout donner en introduisant le jeu classé, de nouvelles cartes, modes, contenus, et une refonte de Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les différences flagrantes entre les deux sorties n’ont pas échappé à la communauté.

Le contenu de la Saison 1 de MW3 a fait honte à l’itération de MW2

Un post Reddit intitulé ‘À tous ceux qui parlent de “DLC à 70 $” – voici ce que nous avons eu pour la Saison 1 l’année dernière’ est apparu sur le subreddit officiel de MW3, ce qui a suscité des conversations parmi les joueurs qui étaient divisés sur les deux titres.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Quand j’ai de l’insomnie, je pense souvent à la première saison de MW2 pour m’aider à dormir car c’était un véritable festival ennuyant”, a déclaré un utilisateur.

D’autres ont commenté que la deuxième saison était tout aussi mauvaise, avec un apparent manque de contenu prêt à être déployé par Infinity Ward. La saison terne aurait même poussé un joueur à changer complètement de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’était tellement mauvais que ça m’a fait me remettre à Dead By Daylight”, a déclaré un autre utilisateur. “Un jeu auquel je joue pour me mettre volontairement en colère.”

La Saison 1 de MW3 sera lancée le 6 décembre et comportera une mise à jour gratuite pour tous ceux qui possèdent le jeu. De plus, les joueurs peuvent acheter le passe de combat pour débloquer de nouveaux opérateurs, armes, et plus encore.