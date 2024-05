Comment jouer à l’essai gratuit de MW3 : Dates de la saison 4

Comme à chaque saison, MW3 va bénéficier d’une nouvelle période d’essai gratuit, permettant aux joueurs de découvrir gratuitement le multijoueur et le mode Zombies. Voici donc quand et comment vous pouvez jouer à l’essai gratuit de la saison 4 de Modern Warfare 3.

La saison 4 de MW3 débute le 29 mai et apporte une tonne de nouveaux contenus, avec notamment de nouvelles armes, de nouvelles cartes et bien plus encore. À ce propos, ceux qui n’ont pas MW3 pourront profiter de son multijoueur et de son mode Zombies pendant une période limitée grâce à une version d’essai gratuite.

Alors si vous souhaitez connaître tous les détails de l’essai gratuit de MW3, voici tout ce qu’il faut savoir sur la période d’accès gratuit de Modern Warfare 3 dans la Saison 4.

L’essai gratuit du multijoueur et du Zombies de la saison 4 de MW3 débutera le jeudi 30 mai 2024 et sera disponible jusqu’au mardi 4 juin 2024 à 19h00.

Contenu de l’essai gratuit de MW3 : Cartes et modes

Au moment de la rédaction de cet article, Call of Duty n’a pas encore annoncé le contenu de l’essai gratuit de MW3, mais on s’attend à ce qu’il inclue une variété de cartes et de modes, ainsi que l’expérience complète du mode Zombies de Modern Warfare 3.

Nous mettrons cette section dès qu’Activision révélera de nouveaux détails concernant le contenu de l’essai gratuit de la saison 4 de MW3.

Comme pour les essais gratuits précédents, une fois disponible, vous devrez télécharger le jeu en utilisant l’option d’essai gratuit sur la boutique de la plateforme de votre choix pour jouer au multijoueur et Zombies de la saison 4 de Modern Warfare 3.

Pourquoi MW3 affiche-t-il “essai gratuit” ?

Lorsque MW3 affiche “essai gratuit” en haut de votre écran de jeu, cela indique qu’une période d’accès gratuit à Modern Warfare 3 est en cours, permettant aux joueurs qui ne possèdent pas le jeu d’accéder au multijoueur et Zombies. Cette mention sera retirée une fois l’essai gratuit terminé.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’accès gratuit au multijoueur et Zombies de MW3.