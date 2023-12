The Finals est un jeu de FPS plein d’action où chaque partie peut être gagnée avec une stratégie différente. Jouer avec vos amis améliorera grandement votre expérience. Voici donc comment vous pouvez ajouter et inviter des amis dans The Finals.

Après une Open Beta réussie, The Finals d’Embark Studios est maintenant disponible pour tous. La sortie complète a également vu le début du Passe de Combat de la Saison 1, qui est rempli de récompenses exclusives telles que des skins, des emotes, des charmes et plus encore.

La communication est un élément crucial dans les jeux multijoueurs tels que Modern Warfare 3 et Fortnite, c’est pourquoi il est recommandé de faire équipe avec des amis qui vous tiennent au courant des emplacements ennemis, des tactiques et d’autres choses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Aussi, ajouter des amis dans les jeux multijoueurs est généralement un processus simple, mais si vous êtes n’êtes pas certains de comment faire, nous allons tout vous expliquer. Voici donc comment ajouter et inviter des amis dans The Finals.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Embark Studio

Vous pouvez ajouter des amis dans The Finals en cliquant sur le bouton « Ajouter des amis » dans l’onglet Social. Voici un guide étape par étape sur comment le faire :

Lancez le jeu et cliquez sur l’onglet Social, situé à gauche du bouton Paramètres en haut à droite. Cliquez sur Ajouter un ami et entrez leur ID Embark. Attendez que le joueur accepte votre demande d’ami.

Une fois la demande acceptée, vos amis commenceront à apparaître dans le jeu et vous pourrez facilement les inviter à jouer. Vous devrez peut-être activer le crossplay si vos amis sont sur des plateformes différentes de la vôtre. Voici comment faire :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Allez dans Paramètres en cliquant sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran. Sélectionnez Gameplay > Réseau > Crossplay. Activez le crossplay.

Voilà tout ce qu’il y avait à savoir sur l’ajout et l’invitation de vos amis dans The Finals. Pour en savoir plus sur le jeu, découvrez toutes les informations sur le patch de sortie de The Finals.