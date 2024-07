Modern Warfare 3 arriverait enfin sur le Xbox Game Pass selon une fuite

Depuis l’acquisition très médiatisée d’Activision Blizzard par Microsoft, les joueurs de Call of Duty se demandent si le catalogue complet de la franchise pourrait arriver gratuitement sur le service Game Pass. Désormais, il semble que le processus pourrait commencer, car une fuite indique que Modern Warfare 3 pourrait bientôt être ajouté au Xbox Game Pass.

Le 9 juillet, Microsoft a annoncé plusieurs changements de tarification et de niveaux pour leur service payant, y compris des augmentations de prix et l’introduction d’un nouveau niveau moins cher qui ne permet pas de jouer aux nouveaux jeux dès leur sortie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il semble qu’ils cherchent à compenser cette augmentation de prix pour l’une des plus grandes bases de joueurs au monde. Insider Gaming a rapporté que Call of Duty: Modern Warfare 3 sera ajouté au Xbox Game Pass plus tard en juillet 2024.

Bien qu’Insider Gaming n’ait pas pu déterminer une date précise pour cette sortie, il est indiqué que MW3 devrait être disponible sur Game Pass dans la seconde moitié du mois, ce qui pourrait signifier après le Championnat du monde de Call of Duty qui se déroule du 18 au 21 juillet.

Bien que cela n’indique pas clairement les intentions de Microsoft concernant l’avenir des jeux Call of Duty sur le Xbox Game Pass, certains joueurs verront sans doute cela comme le premier pas vers l’ajout de tous les jeux de la série sur le service.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a déjà été annoncé que Black Ops 6 sera disponible sur le Game Pass dès son lancement le 25 octobre. Cependant, pour ce qui est des jeux précédents, le verdict n’est pas encore clair.