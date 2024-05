Gray Zone Warfare : Comment compléter la tâche A Single Drop & où trouver les camions-citernes

La tâche A Single Drop dans Gray Zone Warfare demande aux joueurs de parcourir un aérodrome pour vérifier l’état des camions-citernes de carburant, bien que le jeu ne précise pas exactement où vous devez regarder. Voici donc comment vous pouvez accomplir la mission A Single Drop.

De nombreuses tâches dans Gray Zone Warfare demandent aux joueurs de découvrir des emplacements ou de récupérer des objets non marqués, comme c’est le cas pour A Single Drop. Donnée par Gunny, le vendeur vous envoie vérifier un aérodrome pour des camions-citernes alors que les réserves de carburant sont dangereusement basses. L’aérodrome et les camions-citernes peuvent être difficiles à localiser, et l’absence de marqueurs sur la carte n’aide pas non plus.

Voici donc notre guide, étape par étape, pour réussir la tâche A Single Drop dans Gray Zone Warfare.

Pour accomplir la tâche A Single Drop dans Gray Zone Warfare, vous devrez vous rendre à l’aérodrome de Pha Lang et trouver trois camions-citernes. Après avoir localisé chaque camion, vous devrez également interagir avec un panneau et vérifier leurs réserves de carburant. Une fois ces objectifs réalisés, vous pourrez retourner voir Gunny.

Emplacement de l’aérodrome dans Gray Zone Warfare

L’aérodrome où se trouvent les trois camions dans Gray Zone Warfare se trouve près de la zone d’extraction Hôtel 2, à l’est du champ de tir. Ses coordonnées sont 183 158.

MADFINGER GAMES L’aérodrome est à l’est de Hunter’s Paradise.

Vous rencontrerez de nombreux ennemis IA à l’aérodrome, mais le défi n’est pas trop difficile.

Tous les emplacements des camions-citernes dans Gray Zone Warfare

Emplacement du premier camion-citerne

Le premier camion-citerne dans Gray Zone Warfare se trouve en réalité dans un hangar isolé juste au sud de l’aérodrome aux coordonnées 182 156. C’est un grand camion blanc, donc il est presque impossible de le manquer. Il est garé juste à côté d’un avion. Approchez le camion par le côté et vous pourrez repérer un panneau. Appuyez sur F pour interagir avec et compléter le premier objectif.

Emplacement du deuxième camion-citerne

Le deuxième camion-citerne est à l’intérieur de l’aérodrome, dans le hangar principal, juste en face du terminal. Ses coordonnées sont 183 158. Il ressemble exactement au premier camion et est assez facile à repérer.

MADFINGER GAMES Le deuxième et troisième camion sont garés l’un en face de l’autre.

Interagissez avec le panneau sur le côté du camion et vous aurez terminé le deuxième objectif.

Emplacement du troisième camion-citerne

Le troisième camion-citerne est garé juste en face du deuxième. Les deux camions se trouvent aux extrémités opposées du hangar principal, ce qui rend cet objectif assez simple. Pour la dernière fois, interagissez avec son panneau et terminez le dernier objectif.

Pour faire votre rapport et compléter cette tâche dans Gray Zone Warfare, retournez au Camp de Base en hélicoptère. Une fois sur place, ouvrez le menu, cliquez sur Vendors (Vendeurs), sélectionnez Gunny et cliquez sur Hand Over (Remettre) sous Objectives (Objectifs).

Voilà donc comment compléter la tâche A Single Drop dans Gray Zone Warfare. Pour plus d’informations et de guides sur ce jeu de tir tactique, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.