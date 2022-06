Gotham Knights devrait présenter la “plus grande version de Gotham” jamais vue

more

La concentration sur les versions PC, PS5 et Xbox Series X/S de Gotham Knights va donc “permettre aux développeurs d’offrir la meilleure expérience de jeu possible“, comme l’a déclaré l’éditeur WB Games dans un communiqué.

Marty, en particulier, a noté que cette itération de la métropole fictive sert de “plus grande version de Gotham qui a été représentée dans les jeux vidéo“. Le producteur a également ajouté que l’équipe s’est particulièrement concentrée sur “la densité et la verticalité” du décor.

Lors d’un entretien avec Game Informer , Fleur Marty, productrice exécutive, et Geoff Ellenor, directeur du jeu, ont dévoilé la taille de la carte de Gotham Knights.

Et en plus de jouer ces différents personnages, attendez-vous également à ce que la ville ouverte de Gotham Knights soit immense !

Cependant, si l’emblématique chevalier noir n’est pas le personnage principal, cette fois-ci, les fans pourront incarner différents membres de la famille Bat, à savoir Batgirl (Barbara Gordon), Robin (Tim Drake), Nightwing et Red Hood.

by Ludovic Quinson