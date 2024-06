Batman Caped Crusader saison 1 : date de sortie, trailer, intrigue…

Le Chevalier Noir va revenir dans une nouvelle série animée, Batman: Caped Crusader. Voici tout ce qu’on sait sur la série Prime Video.

C’est une période excitante pour les fans de Batman, car Prime Video ramène enfin le Chevalier Noir en animation. La très attendue première saison de Batman: Caped Crusader a enfin une date de sortie, ce qui signifie que les fans n’auront plus longtemps à attendre pour découvrir une toute nouvelle série animée centrée sur le fameux Justicier masqué de Gotham City.

Les fans attendaient depuis longtemps une nouvelle série. La dernière série animée solo de Batman remonte à 2013 avec la sous-estimée Prenez garde à Batman ! (ou Beware the Batman en VO), qui tentait de raconter l’histoire d’un jeune Batman rencontrant une version de l’équipe de super-héros The Outsiders.

La nouvelle série s’annonce comme une véritable rencontre au sommet, avec le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, et le pionnier de l’univers animé de DC, Bruce Timm, ayant travaillé sur ce projet. Cela lui donne ainsi le potentiel d’être l’une des meilleures séries de super-héros de l’année, et ce alors que la concurrence est plus que sérieuse sur la plateforme d’Amazon, que ce soit avec The Boys ou encore Invincible.

Avant la première très attendue de la série sur Prime Video, voici tout ce que nous savons sur Batman: Caped Crusader.

La saison 1 de Batman: Caped Crusader sortira le 1er août 2024. La saison comprendra 10 épisodes. Tous les épisodes seront disponibles le même jour, ce qui rend la série parfaite pour les fans qui veulent enchaîner les épisodes.

La série avait été annoncée en 2021 pour être diffusée sur Cartoon Network et HBO Max, mais elle a été retirée de cette programmation en raison des réductions budgétaires de Max en 2022. Prime Video a repris la série pour deux saisons au début de l’année 2023.

Casting de Batman: Caped Crusader

Batman: Caped Crusader bénéficie d’un casting impressionnant d’acteurs bien connus pour sa version originale, comprenant :

Hamish Linklater dans le rôle de Batman/Bruce Wayne

Christina Ricci dans le rôle de Catwoman/Selina Kyle

Diedrich Bader dans le rôle de Double-Face/Harvey Dent

Jamie Chung dans le rôle de Harley Quinn/Dr. Harleen Quinzel

Mckenna Grace

Toby Stephens

Reid Scott

Dan Donohue

Gary Anthony Williams

Jason Watkins

John Dimaggio

Krystal Joy Brown

Michelle C. Bonilla

Eric Morgan Stuart

Tom Kenny

Minnie Driver

Hamish Linklater, connu entre autres pour la série Old Christine, et plus récemment pour Sermons de minuit, est le dernier acteur à prêter sa voix à Batman. Ce n’est pas la première expérience de Linklater avec les super-héros, ayant prêté sa voix à Sandman dans le podcast audio Marvel Wastelanders et apparaissant dans la série Legion de FX.

Il est rejoint par Christina Ricci, star de Yellowjackets, qui prête sa voix à Catwoman. Jamie Chung, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages dans plusieurs projets animés DC, double quant à elle Harley Quinn.

Diedrich Bader revient également dans l’animation DC pour Caped Crusader, cette fois en tant que Double-Face. Bader avait précédemment doublé Batman dans la série d’animation Batman : L’Alliance des héros (ou Batman: The Brave and the Bold en VO).

“Les noms des héros et des méchants de Batman: Caped Crusader, dont la première aura lieu le 1er août”.

Alors que les rôles du reste du casting n’ont pas encore été révélés, une bande-annonce teaser a confirmé que nous verrons les méchants classiques de Batman tels que le Pingouin, Gueule d’argile, Firebug, Gentleman Ghost et Natalia Knight. Une première image publiée par THR a également confirmé la présence de Jim Gordon. Il n’y a aucune indication pour l’instant si le Joker apparaîtra dans la série.

Malgré une rumeur persistante, l’iconique doubleur de Batman, Kevin Conroy, ne fait pas partie de Caped Crusader. Bruce Timm a révélé dans un post de forum en janvier 2024 qu’ils avaient voulu que Conroy enregistre quelque chose pour la série mais n’ont pas pu le faire à temps.

“Je ne sais pas si la partie CRISE de l’annonce supposée d’IGN est vraie ou non, mais Kevin Conroy n’a pas enregistré de voix pour CAPED CRUSADER”, aurait déclaré Timm sur un forum du site animesuperhero.com. “Nous espérions qu’il ferait une voix pour la nouvelle série (et il était impatient de le faire) mais malheureusement il est décédé avant que nous puissions le réaliser.”

Concernant le casting vocal français maintenant, nous n’avons pas encore d’informations à ce sujet, mais il y a fort à parier que ce soit Adrien Antoine qui prête sa voix au Chevalier Noir, puisque c’est lui qui incarne le super-héros dans les séries d’animation Batman depuis maintenant 20 ans.

Quelle est l’intrigue de Batman: Caped Crusader ?

Batman: Caped Crusader est une réinvention du mythe de Batman par le créateur de la série d’animation culte des années 1990 (Batman: The Animated Series), Bruce Timm, le réalisateur du film The Batman, Matt Reeves, ainsi que J.J. Abrams. La série a pour but de revenir à une esthétique bien plus sombre.

La description officielle de Prime Video est la suivante : “Bienvenue à Gotham City, où les corrompus sont plus nombreux que les bons, les criminels sont en liberté et les citoyens respectueux des lois vivent dans une peur constante.

Forgé dans le feu de la tragédie, le riche mondain Bruce Wayne devient quelque chose de plus et de moins qu’humain — Batman. Sa croisade en solitaire attire des alliés inattendus au sein du GCPD et de l’hôtel de ville, mais ses actions héroïques engendrent des conséquences mortelles et imprévues.”

Bande-annonce de Batman: Caped Crusader

Une bande-annonce de Batman: Caped Crusader a été publiée le 26 juin 2024.

La bande-annonce met en avant l’esthétique animée et sombre de la série et nous donne un premier aperçu du monde plus large de Caped Crusader. Nous découvrons également certains des méchants qui apparaîtront dans la série, notamment Double-Face, le Pingouin et Onomatopoeia.

Comment regarder Batman: Caped Crusader

Batman: Caped Crusader sera disponible sur Prime Video lors de sa sortie le 1er août 2024. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur vos connaissances de Batman, Prime Video propose également plusieurs séries animées Batman, y compris le classique intemporel Batman: The Animated Series. Vous pourrez aussi y retrouver le récent film d’animation L’Étrange Noël du petit Batman.

