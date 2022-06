F1 Manager 2022 : date de sortie, plateformes et détails de gameplay

F1 Manager 2022 est la nouvelle simulation de gestion de Formule 1 dans laquelle vous allez pouvoir totalement gérer l’écurie de votre choix. De la date de sortie confirmée aux premiers mécanismes, voici tout ce que nous savons sur ce jeu.

Alors que de nombreux jeux de course visent à offrir une expérience intense dans le cockpit, F1 Manager 2022 place les joueurs en dehors de l’action.

Au lieu de contrôler un pilote individuel, cette simulation de course place les joueurs dans la peau d’un chef d’écurie de Formule 1 qui contrôle tout ce qui concerne le succès de l’équipe.

Sommaire

Date de sortie de F1 Manager 2022

Les fans pourront mettre la main sur F1 Manager 2022 le 30 août prochain.

Ceux qui souhaitent se plonger dans l’action et prendre les commandes à l’avance peuvent le faire en précommandant l’édition numérique afin de bénéficier de cinq jours d’accès anticipé avant cette date.

Sur quelles plateformes F1 Manager 2022 sera-t-il disponible ?

F1 Manager ne proposera pas d’exclusivité qui retiendra les futurs directeurs d’écurie. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.

Détails de gameplay de F1 Manager

Dans F1 Manager, vous contrôlerez le destin d’une écurie de Formule 1 entière en vous occupant de la gestion des installations, du budget, du recrutement et de bien d’autres choses encore.

Chaque week-end de course vous donnera l’occasion d’observer les trois sessions d’essai libre afin d’ajuster votre équipe en conséquence avant les qualifications et le jour de la course.

Durant la course, vous pourrez ajuster votre stratégie, couvrir les arrêts aux stands et tempérer l’agressivité de vos pilotes.

F1 Manager 2022 va vous proposer une réelle expérience d’immersion dans la peau d’un boss d’écurie de Formule 1.