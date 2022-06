Un remake d’Assassin’s Creed 1 serait en développement

Afin de fêter le 15e anniversaire de la sortie d’Assassin’s Creed 1, un remake de ce premier opus pourrait bientôt arriver, pour le plus grand bonheur des fans.

Assassin’s Creed est une licence emblématique qui comporte 12 jeux principaux, d’innombrables spin-offs et collections de remasterisation, ainsi qu’un long métrage. Tous ces éléments font que cette licence fasse partie de l’un des noms les plus marquants de l’industrie du jeu vidéo.

Le titre le plus récent, AC Valhalla, a notamment été chaleureusement accueilli, mais on a l’impression que les jeux récents sont plus axés sur le combat, alors que les premiers jeux étaient purement axés sur le rôle d’assassin furtif et indétectable.

Mais selon une nouvelle rumeur, les fans pourront bientôt retrouver cet aspect du jeu puisqu’un remake d’Assassin’s Creed 1 semble en développement.

Un remake d’Assassin’s Creed 1 en préparation ?

Le premier jeu Assassin’s Creed reste encore à ce jour, un opus phare qui a eu une influence considérable sur les jeux en monde ouvert.

Et récemment, le live du 15e anniversaire de la licence a dévoilé un nouveau DLC pour Valhalla, un nouveau patch 60FPS pour AC Origins, et a également annoncé qu’un événement spécial serait organisé en septembre avec de nouvelles informations sur Assassin’s Creed.

Cela a donc augmenté les niveaux d’attente avec des nouvelles sur le très attendu AC : Infinity.

Mais Ubisoft pourrait également présenter un remaster du jeu original qui a également été discuté pendant un certain temps au sein des fans.

Et les rumeurs de ce remaster ont resurgi après un tweet de Ikraik_original, qui a publié des images comparatives de captures d’écran prises pendant le live d’anniversaire qui présentent les améliorations visuelles apportées au premier opus.

Comme vous pouvez le constater, les images sont identiques, à l’exception évidente que les nouvelles images sont nettement plus soignées, plus propres et nettement plus éclatantes que la palette édulcorée et terne de la version originale.

Si de nombreux fans se sont directement montrés enthousiastes à l’idée de rejouer à ce premier opus, d’autres sont beaucoup plus sceptiques : “Mec, c’est une bande-annonce préenregistrée qui a été étalonnée différemment.”

À ce stade, il est difficile de déterminer si un remaster du premier Assassin’s Creed est vraiment dans les plans d’Ubisoft ou non, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un remake d’Assassin’s Creed, et ces images ne font qu’attiser la flamme.